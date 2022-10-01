Пасечник присвоил госнаграды маме и жене Кадырова

Маме и супруге Рамзана Кадырова глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом от 12 сентября присвоил государственные награды ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни в своем telegram-канале.
«Мне приятно было узнать, что Глава ЛНР Леонид Пасечник <…> своим Указом от 12 сентября 2022 года присвоил государственные награды ЛНР — ордена Дружбы моей любимой МАМЕ, Президенту Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Аймани Несиевне и вице-президенту РОФ Медни Мусаевне», — сообщил глава Чечни. Он отметил, что высокая оценка главы ЛНР является заслуженным признанием «масштабной гуманитарной миссии, которую Фонд проводит в Донбассе».
Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность жене Кадырова Медни Кадыровой за активную общественную деятельность. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.
Успейте подписаться на нашу рассылку до вечера! В ней - главные новости о мобилизации и ходе СВО
Маме и супруге Рамзана Кадырова глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом от 12 сентября присвоил государственные награды ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни в своем telegram-канале. «Мне приятно было узнать, что Глава ЛНР Леонид Пасечник <…> своим Указом от 12 сентября 2022 года присвоил государственные награды ЛНР — ордена Дружбы моей любимой МАМЕ, Президенту Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Аймани Несиевне и вице-президенту РОФ Медни Мусаевне», — сообщил глава Чечни. Он отметил, что высокая оценка главы ЛНР является заслуженным признанием «масштабной гуманитарной миссии, которую Фонд проводит в Донбассе». Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность жене Кадырова Медни Кадыровой за активную общественную деятельность. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации.