Пасечник присвоил госнаграды маме и жене Кадырова 02 октября 2022 в 02:22 Размер текста - 17 + Мама и супруга Рамзана Кадырова занимаются общественной деятельностью в Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Маме и супруге Рамзана Кадырова глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом от 12 сентября присвоил государственные награды ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни в своем telegram-канале. «Мне приятно было узнать, что Глава ЛНР Леонид Пасечник <…> своим Указом от 12 сентября 2022 года присвоил государственные награды ЛНР — ордена Дружбы моей любимой МАМЕ, Президенту Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Аймани Несиевне и вице-президенту РОФ Медни Мусаевне», — сообщил глава Чечни. Он отметил, что высокая оценка главы ЛНР является заслуженным признанием «масштабной гуманитарной миссии, которую Фонд проводит в Донбассе». Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность жене Кадырова Медни Кадыровой за активную общественную деятельность. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации. Маме и супруге Рамзана Кадырова глава Луганской народной республики Леонид Пасечник своим указом от 12 сентября присвоил государственные награды ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни в своем telegram-канале. «Мне приятно было узнать, что Глава ЛНР Леонид Пасечник <…> своим Указом от 12 сентября 2022 года присвоил государственные награды ЛНР — ордена Дружбы моей любимой МАМЕ, Президенту Регионального общественного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Аймани Несиевне и вице-президенту РОФ Медни Мусаевне», — сообщил глава Чечни. Он отметил, что высокая оценка главы ЛНР является заслуженным признанием «масштабной гуманитарной миссии, которую Фонд проводит в Донбассе». Ранее президент России Владимир Путин объявил благодарность жене Кадырова Медни Кадыровой за активную общественную деятельность. Информация об этом опубликована на официальном портале правовой информации. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям