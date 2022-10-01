01 октября 2022
30 сентября 2022

Жители Тюменской области собрали грибы под снегом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Пермского края, грибы в корзинке, синявки, сыроежки
Тюменцы делятся фотографиями грибов в социальных сетях Фото:

Жители Тюменской области собрали в лесах грибы из-под снега. Об этом они рассказали в социальных сетях, поделившись фотографиями и местами сбора урожая.

«Здорово нос поморозила, восторг неописуемый, впервые опята из-под снега собирали! Часик с дочей попрыгали, 16 литров насобирали, сезон не закрыт. Район озера Лебяжье», — написала пост Евгения Рахматулина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фотографию опят.

В другой публикации паблика тюменка также поделилась снимками собранных грибов, рассказав о месте сбора. «Последние грибочки и первый снег. Восторг и красота!» — пишет Олеся Козырева. В комментариях под постом она отметила, что собирала урожай на Велижанском тракте в сторону Бухтала (Нижнетавдинский район Тюменской области).

Ранее URA.RU писало, что мужчина в Тюменской области собрал 14 полных ведер грибов. Он поделился фотографией урожая в социальных сетях.

Район озера Лебяжье
Фото:
Велижанский тракт
Фото:

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Жители Тюменской области собрали в лесах грибы из-под снега. Об этом они рассказали в социальных сетях, поделившись фотографиями и местами сбора урожая. «Здорово нос поморозила, восторг неописуемый, впервые опята из-под снега собирали! Часик с дочей попрыгали, 16 литров насобирали, сезон не закрыт. Район озера Лебяжье», — написала пост Евгения Рахматулина в группе «Грибники Тюмени и Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте», опубликовав фотографию опят. В другой публикации паблика тюменка также поделилась снимками собранных грибов, рассказав о месте сбора. «Последние грибочки и первый снег. Восторг и красота!» — пишет Олеся Козырева. В комментариях под постом она отметила, что собирала урожай на Велижанском тракте в сторону Бухтала (Нижнетавдинский район Тюменской области). Ранее URA.RU писало, что мужчина в Тюменской области собрал 14 полных ведер грибов. Он поделился фотографией урожая в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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