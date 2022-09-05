Тюменец похвастался огромным уловом грибов. Фото

Тюменец похвастался 14 ведрами собранных грибов

06 сентября 2022 в 12:25 Размер текста - 17 +

Но другие жители Тюменской области не разделили раость грибника Фото: Анастасия Богданова © URA.RU Грибник похвастался уловом, собранным в Тюменской области. Соответствующий пост с фотографией 14 полных ведер и пакетов с грибами появился в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». «Дорога на Бухтал. Ребята, как вам наш улов?» — поинтересовался у подписчиков автор публикации. Тюменцы не разделили радость автора. «Если честно, то вообще не как. В детстве, слава богу, родители очень старались отбить у меня до конца моих дней, все желание ходить за грибами и шишками», — прокомментировал пост Дмитрий Македонский. «Улов какой-то хреновый, это же грибы, а не рыба», — подметил Александр Юрьевич. «Куда столько? Обожраться?» — задается вопросом Вадим Сибирцев. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область бьет рекорды по урожаю грибов. А тюменские грибники открыто делятся местами для «тихой охоты». Тюменец показал грибной улов Группа «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте»

Грибник похвастался уловом, собранным в Тюменской области. Соответствующий пост с фотографией 14 полных ведер и пакетов с грибами появился в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». «Дорога на Бухтал. Ребята, как вам наш улов?» — поинтересовался у подписчиков автор публикации. Тюменцы не разделили радость автора. «Если честно, то вообще не как. В детстве, слава богу, родители очень старались отбить у меня до конца моих дней, все желание ходить за грибами и шишками», — прокомментировал пост Дмитрий Македонский. «Улов какой-то хреновый, это же грибы, а не рыба», — подметил Александр Юрьевич. «Куда столько? Обожраться?» — задается вопросом Вадим Сибирцев. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область бьет рекорды по урожаю грибов. А тюменские грибники открыто делятся местами для «тихой охоты».