05 сентября 2022

Тюменец похвастался огромным уловом грибов. Фото

Тюменец похвастался 14 ведрами собранных грибов
© Служба новостей «URA.RU»
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Грибы. Тюмень, грибы, продажа грибов, белые грибы
Но другие жители Тюменской области не разделили раость грибника Фото:

Грибник похвастался уловом, собранным в Тюменской области. Соответствующий пост с фотографией 14 полных ведер и пакетов с грибами появился в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорога на Бухтал. Ребята, как вам наш улов?» — поинтересовался у подписчиков автор публикации.

Тюменцы не разделили радость автора. «Если честно, то вообще не как. В детстве, слава богу, родители очень старались отбить у меня до конца моих дней, все желание ходить за грибами и шишками», — прокомментировал пост Дмитрий Македонский. «Улов какой-то хреновый, это же грибы, а не рыба», — подметил Александр Юрьевич. «Куда столько? Обожраться?» — задается вопросом Вадим Сибирцев.

Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область бьет рекорды по урожаю грибов. А тюменские грибники открыто делятся местами для «тихой охоты».

Тюменец показал грибной улов

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Грибник похвастался уловом, собранным в Тюменской области. Соответствующий пост с фотографией 14 полных ведер и пакетов с грибами появился в группе «Типичная Тюмень ЧП» в социальной сети «ВКонтакте». «Дорога на Бухтал. Ребята, как вам наш улов?» — поинтересовался у подписчиков автор публикации. Тюменцы не разделили радость автора. «Если честно, то вообще не как. В детстве, слава богу, родители очень старались отбить у меня до конца моих дней, все желание ходить за грибами и шишками», — прокомментировал пост Дмитрий Македонский. «Улов какой-то хреновый, это же грибы, а не рыба», — подметил Александр Юрьевич. «Куда столько? Обожраться?» — задается вопросом Вадим Сибирцев. Ранее URA.RU писало о том, что Тюменская область бьет рекорды по урожаю грибов. А тюменские грибники открыто делятся местами для «тихой охоты».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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