Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в том, что Вашингтон будет уважать признанные границы Украины на международном уровне. Об этом передает пресс-служба Госдепа. Ранее президент США Джо Байден заверил Киев, что Вашингтон останется приверженцем прежнего политического курса по Украине.
«Госсекретарь повторил послание президента [США Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте госдепа.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы Украина вернула все «утраченные земли». В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Байдена уже обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада, сообщал телеканал 360.
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в том, что Вашингтон будет уважать признанные границы Украины на международном уровне. Об этом передает пресс-служба Госдепа. Ранее президент США Джо Байден заверил Киев, что Вашингтон останется приверженцем прежнего политического курса по Украине. «Госсекретарь повторил послание президента [США Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте госдепа. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы Украина вернула все «утраченные земли». В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Байдена уже обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада, сообщал телеканал 360.