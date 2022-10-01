Блинкен вслед за Байденом дал обещание Кулебе насчет границ Украины

Блинкен: США будут уважать признанные границы Украины на международном уровне

02 октября 2022 в 06:40 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон всегда будет уважать международно — признанные границы Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в том, что Вашингтон будет уважать признанные границы Украины на международном уровне. Об этом передает пресс-служба Госдепа. Ранее президент США Джо Байден заверил Киев, что Вашингтон останется приверженцем прежнего политического курса по Украине. «Госсекретарь повторил послание президента [США Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте госдепа. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы Украина вернула все «утраченные земли». В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Байдена уже обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада, сообщал телеканал 360.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в том, что Вашингтон будет уважать признанные границы Украины на международном уровне. Об этом передает пресс-служба Госдепа. Ранее президент США Джо Байден заверил Киев, что Вашингтон останется приверженцем прежнего политического курса по Украине. «Госсекретарь повторил послание президента [США Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте госдепа. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы Украина вернула все «утраченные земли». В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Байдена уже обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада, сообщал телеканал 360.