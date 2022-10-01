01 октября 2022

Блинкен вслед за Байденом дал обещание Кулебе насчет границ Украины

Блинкен: США будут уважать признанные границы Украины на международном уровне
© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, украинские военные, блинкен энтони
Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон всегда будет уважать международно — признанные границы Украины Фото:
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в том, что Вашингтон будет уважать признанные границы Украины на международном уровне. Об этом передает пресс-служба Госдепа. Ранее президент США Джо Байден заверил Киев, что Вашингтон останется приверженцем прежнего политического курса по Украине.

«Госсекретарь повторил послание президента [США Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте госдепа.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы Украина вернула все «утраченные земли». В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Байдена уже обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада, сообщал телеканал 360.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в том, что Вашингтон будет уважать признанные границы Украины на международном уровне. Об этом передает пресс-служба Госдепа. Ранее президент США Джо Байден заверил Киев, что Вашингтон останется приверженцем прежнего политического курса по Украине. «Госсекретарь повторил послание президента [США Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте госдепа. Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы Украина вернула все «утраченные земли». В состав России вошли Донецкая и Луганская народная республики, а также Запорожская и Херсонская области. Соответствующий договор с главами данных территорий подписал президент РФ Владимир Путин. Байдена уже обвинили в провале миссии настоящего лидера Запада, сообщал телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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