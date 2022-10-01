«Европейская правда»: половина украинских беженцев не хочет работать в Европе и возвращаться домой

02 октября 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

По данным EWL Group, только 27% украинских беженцев выразили желание работать в Румынии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Половина украинских беженцев не хочет работать в Европе и возвращаться домой. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на данные исследований EWL Group. Как пишет издание, многие беженцы в ходе опроса утверждают, что рассчитывают вернуться домой на Украину. Но не все так однозначно/ «Несмотря на то, что большинство во всех трех странах декларирует, что хочет вернуться домой, <…> я лично сказал бы, что может остаться даже половина» — пояснил директор Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета Ян Малицкий. По данным исследований, большая часть украинских беженцев мигрировали в Польшу, Румынию и Чехию. Всего с начала спецоперации более девяти миллионов украинских граждан выехали за границу. Что касается трудоустройства, то, по данным исследований EWL Group, многие не хотят работать на новых местах. Связано это в первую очередь с тем, что более 80% украинских беженцев в принципе никогда раньше не работали в странах, куда они прибыли. «Среди беженцев самый низкий интерес к трудоустройству в Румынии — только 27% [высказались о своем желании работать]. Выше этот показатель у Польши (63%) и Чехии (52%)», — пишет издание. Всего на период конца мая в Румынии трудоустроилось менее 3 тысяч беженцев из Украины. При этом, по словам главы Миграционной платформы EWL Анджея Коркуса, в странах рынок руда адаптируется под мигрантов и для них создаются рабочие условия. Страны рассматривают беженцев как удобную рабочую силу. Ранее URA.RU сообщало о том, что беженка из Украины София Каркадым напала на дом британца, бросившего ее. Полиция арестовала украинскую беженку, ради которой британец ушел от жены, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. После начала спецоперации многие жители Украины уехали в страны Запада в качестве беженцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Половина украинских беженцев не хочет работать в Европе и возвращаться домой. Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на данные исследований EWL Group. Как пишет издание, многие беженцы в ходе опроса утверждают, что рассчитывают вернуться домой на Украину. Но не все так однозначно/ «Несмотря на то, что большинство во всех трех странах декларирует, что хочет вернуться домой, <…> я лично сказал бы, что может остаться даже половина» — пояснил директор Центра Восточноевропейских студий Варшавского университета Ян Малицкий. По данным исследований, большая часть украинских беженцев мигрировали в Польшу, Румынию и Чехию. Всего с начала спецоперации более девяти миллионов украинских граждан выехали за границу. Что касается трудоустройства, то, по данным исследований EWL Group, многие не хотят работать на новых местах. Связано это в первую очередь с тем, что более 80% украинских беженцев в принципе никогда раньше не работали в странах, куда они прибыли. «Среди беженцев самый низкий интерес к трудоустройству в Румынии — только 27% [высказались о своем желании работать]. Выше этот показатель у Польши (63%) и Чехии (52%)», — пишет издание. Всего на период конца мая в Румынии трудоустроилось менее 3 тысяч беженцев из Украины. При этом, по словам главы Миграционной платформы EWL Анджея Коркуса, в странах рынок руда адаптируется под мигрантов и для них создаются рабочие условия. Страны рассматривают беженцев как удобную рабочую силу. Ранее URA.RU сообщало о том, что беженка из Украины София Каркадым напала на дом британца, бросившего ее. Полиция арестовала украинскую беженку, ради которой британец ушел от жены, пишет RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. После начала спецоперации многие жители Украины уехали в страны Запада в качестве беженцев.