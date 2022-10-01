В Тюменской области провели операцию по спасению грибника

02 октября 2022 в 10:07 Размер текста - 17 +

Врачам пришлось отправиться в лес, чтобы помочь мужчине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюменской области бригада скорой помощи спасла 62-летнего грибника, у которого случился инфаркт. Инцидент случился в августе, когда двое тюменцев уже выходили из леса, но один из них почувствовал себя плохо. Об этом рассказали в пресс-службе департамента по общественным связам, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. «Собрав три ведра грибов, двое мужчин выходили из леса. За 500 метров до дороги один из них потерял сознание <…> На экстренный вызов сразу же выехала врачебная бригада скорой медицинской помощи. Медики со всем необходимым оборудованием пробирались через чащу, проваливаясь по колено в грязь. Пациенту была проведена тромболитическая терапия, помогающая восстановить кровоток путем разрушения тромба в сосуде», — сообщили в пресс-службе регионального департамента по общественным связам. Там также уточнили, что сначала мужчина хотел отказаться от помощи, но потом врачи убедили его провести обследование, в результате которого обнаружили обширный инфаркт миокарда. После оказания первой помощи спасатели МЧС помогли эвакуировать тюменца из леса. Спустя две недели после инцидента мужчину выписали из кардиологического центра. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области врачи смогли помочь пациенту, который не мог ходить больше 50 метров из-за боли в ноге. Для этого был применен новый вид операций, ранее не использовавшийся хирургами больницы.

В Тюменской области бригада скорой помощи спасла 62-летнего грибника, у которого случился инфаркт. Инцидент случился в августе, когда двое тюменцев уже выходили из леса, но один из них почувствовал себя плохо. Об этом рассказали в пресс-службе департамента по общественным связам, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. «Собрав три ведра грибов, двое мужчин выходили из леса. За 500 метров до дороги один из них потерял сознание <…> На экстренный вызов сразу же выехала врачебная бригада скорой медицинской помощи. Медики со всем необходимым оборудованием пробирались через чащу, проваливаясь по колено в грязь. Пациенту была проведена тромболитическая терапия, помогающая восстановить кровоток путем разрушения тромба в сосуде», — сообщили в пресс-службе регионального департамента по общественным связам. Там также уточнили, что сначала мужчина хотел отказаться от помощи, но потом врачи убедили его провести обследование, в результате которого обнаружили обширный инфаркт миокарда. После оказания первой помощи спасатели МЧС помогли эвакуировать тюменца из леса. Спустя две недели после инцидента мужчину выписали из кардиологического центра. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области врачи смогли помочь пациенту, который не мог ходить больше 50 метров из-за боли в ноге. Для этого был применен новый вид операций, ранее не использовавшийся хирургами больницы.