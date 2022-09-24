В тобольской больнице помогли пациенту, который не мог ходить больше 50 метров

Новый вид операций освоили тобольские врачи из областной больницы №3. Пациенту, который не мог пройти больше 50 метров из-за боли в ноге, установили искусственный сосуд. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.
«Операция потребовалась возрастному пациенту, который обратился к врачу с болью и дискомфортом в мышцах ног. Мужчина мог пройти не более 50 метров, а его нога побледнела и стала холодной <…> Врачи установили обходной путь — шунт в обход закупоренной артерии от брюшной аорты к левой бедренной артерии в паховой области с помощью искусственного сосудистого протеза», — объяснили в пресс-службе депздрава. На следующий день после вмешательства пациент снова смог ходить на большие дистанции.
Такой вид операции впервые применен врачами больницы в Тобольске. Хирурги планируют расширить список операций, которые они умеют проводить.
Ранее URA.RU сообщало об инциденте в тюменской больнице, который взял под свой контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Во время терапии недоношенный ребенок лишился кончика носа. По словам матери, это произошло из-за кислородной маски, которую не убирали с лица ребенка. Источник агентства предположил другую версию.
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Новый вид операций освоили тобольские врачи из областной больницы №3. Пациенту, который не мог пройти больше 50 метров из-за боли в ноге, установили искусственный сосуд. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области. «Операция потребовалась возрастному пациенту, который обратился к врачу с болью и дискомфортом в мышцах ног. Мужчина мог пройти не более 50 метров, а его нога побледнела и стала холодной <…> Врачи установили обходной путь — шунт в обход закупоренной артерии от брюшной аорты к левой бедренной артерии в паховой области с помощью искусственного сосудистого протеза», — объяснили в пресс-службе депздрава. На следующий день после вмешательства пациент снова смог ходить на большие дистанции. Такой вид операции впервые применен врачами больницы в Тобольске. Хирурги планируют расширить список операций, которые они умеют проводить. Ранее URA.RU сообщало об инциденте в тюменской больнице, который взял под свой контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Во время терапии недоношенный ребенок лишился кончика носа. По словам матери, это произошло из-за кислородной маски, которую не убирали с лица ребенка. Источник агентства предположил другую версию.