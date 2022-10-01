Le Figaro нашла в России более мощное оружие, чем у НАТО

Le Figaro: в производстве гиперзвуковых ракет Россия на шаг впереди НАТО

02 октября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

По информации газеты, Россия опережает НАТО по эффективности гиперзвукового вооружения Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Россия действительно на шаг впереди своих противников из НАТО в плане нынешнего вооружения. Об этом сообщает французская газета Le Figaro. «Россия, несомненно, обладает более современным оружием, чем страны НАТО. Соединенные Штаты отстали в области гиперзвуковых ракет, а ядерный арсенал Москвы пополняется более мощными и разрушительными снарядами», — поясняет заместитель директора Франко-российской обсерватории в Москве Игорь Деланоз. По информации газеты, гиперзвуковые ракеты в настоящий момент — главное достояние России. Это снаряды нового поколения, способные летать со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука, и быть маневренными почти на всем протяжении полета. Также на испытании находились такие ракеты, как «Циклон», и «Авангард». Последняя, например, может поразить цель на расстоянии в 6000 километров. «В этой очень специфической области Россия действительно на шаг впереди своих противников из НАТО», — уточняет газета. Кроме того, в ядерной области у России также есть два оружия, которых нет у стран НАТО: атомная ракета «Посейдон» и атомная подлодка «Белгород». Ранее сообщалось, что власти Вашингтона боятся ядерных угроз президента РФ Владимира Путина. Россия и США изучают возможность очной встречи консультативной комиссии по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет RT.

Россия действительно на шаг впереди своих противников из НАТО в плане нынешнего вооружения. Об этом сообщает французская газета Le Figaro. «Россия, несомненно, обладает более современным оружием, чем страны НАТО. Соединенные Штаты отстали в области гиперзвуковых ракет, а ядерный арсенал Москвы пополняется более мощными и разрушительными снарядами», — поясняет заместитель директора Франко-российской обсерватории в Москве Игорь Деланоз. По информации газеты, гиперзвуковые ракеты в настоящий момент — главное достояние России. Это снаряды нового поколения, способные летать со скоростью, в пять раз превышающую скорость звука, и быть маневренными почти на всем протяжении полета. Также на испытании находились такие ракеты, как «Циклон», и «Авангард». Последняя, например, может поразить цель на расстоянии в 6000 километров. «В этой очень специфической области Россия действительно на шаг впереди своих противников из НАТО», — уточняет газета. Кроме того, в ядерной области у России также есть два оружия, которых нет у стран НАТО: атомная ракета «Посейдон» и атомная подлодка «Белгород». Ранее сообщалось, что власти Вашингтона боятся ядерных угроз президента РФ Владимира Путина. Россия и США изучают возможность очной встречи консультативной комиссии по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), пишет RT.