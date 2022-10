Власти Вашингтона боятся ядерных угроз Путина

Американские политики разыгрывают сценарии на случай применения РФ ядерного оружия

01 октября 2022

В США боятся угроз Путина Фото: телеканал «Звезда» Официальные лица США продумывают ответные меры, если Россия решит применить ядерное оружие. О страхе Вашингтона перед Россией написала американская ежедневная газета The New York Times. «Официальные лица в Вашингтоне разыгрывают сценарии на случай, если президент России Владимир Путин решит применить тактическое ядерное оружие. В своем выступлении в пятницу Путин вновь поднял эту перспективу, назвав США и НАТО врагами, стремящимися к краху России, и вновь заявил, что он будет использовать „все доступные средства“ для защиты территории России», — передает The New York Times. Журналисты отметили, что в Пентагоне обеспокоены перспективой применения РФ ядерного оружия куда больше, чем в начале спецоперации. По словам экспертов, у России имеется порядка 2000 так называемых тактических ядерных вооружений. Специалист по военно-политическим вопросам «Высшей школы экономики» в Москве Василий Кашин подчеркнул, что сила России основана на ее ядерном арсенале. Ранее Путин подтвердил серьезность своих слов о возможности применения ядерного оружия в случае усиления угроз со стороны Запада. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть план на этот случай.

