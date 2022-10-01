В Свердловской области выживший в ДТП с грузовиком актер рассказал о погибших коллегах. Фото

Свердловский актер, выживший в ДТП с грузовиком: я проснулся от сильного удара об стену

02 октября 2022 в 11:15 Размер текста - 17 +

В аварии на свердловской трассе две актрисы погибли, еще один актер находится в больнице Фото: Анна Майорова © URA.RU Водитель автобуса, на котором ехали актеры краснотурьинского Театра кукол (Свердловская область), пытался избежать столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу. Ему удалось вырулить в бок, поэтому удар пришелся на заднюю часть автобуса, где сидели две актрисы — 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, который в итоге погибли. Подробности аварии рассказал актер, выживший в ДТП. «Наша группа возвращалась с гастролей из Первоуральска. Время было позднее, и все спали в автобусе. Проснулся я от сильного удара об стену. Меня стали выводить из автобуса, и я увидел двух людей на полу без движения. Как позже выяснилось, водитель фуры выехал на встречную полосу. То ли он уснул, то ли что, неясно. Наш водитель пытался избежать лобового столкновения, стал выруливать, но удар все равно пришелся в бок автобуса. Именно там сидели Юля и Кристина», — цитирует актера «Комсомольская правда — Екатеринбург». По его словам, погибшие были лучшими людьми, которых он знал. У Юлии Арабей остался муж, а у Кристины Шварц — муж и маленький сын. На странице супруга Кристины в соцсети «ВКонтакте» стоит статус: «Я люблю свою жену, а теперь еще и нашего сына!». В краснотурьинских пабликах многие выразили соболезнования по поводу смерти актрис. «Наши милые девочки. Талантливые, жизнерадостные, активные и яркие! Настоящие актрисы и люди с большой буквы! Невосполнимая потеря», — написал Иван Доронин. «Недавно с дочкой в театре смотрели на этих девочек, а тут такая новость», — добавила Ольга Вычегжанина. В самом театре пока никак не комментируют случившееся. Авария с участием автобуса, перевозившего актеров, произошла ночью 2 октября. Столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В момент ДТП водитель грузовика был трезв. Две пассажирки автобуса погибли на месте происшествия, еще одного актера доставили в больницу. У 25-летней Юлии Арабей остался муж Фото с сайта Краснотурьинского театра кукол У Кристины Шварц остался маленький сын и муж Фото со страницы Кристины Шварц, vk.com Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водитель автобуса, на котором ехали актеры краснотурьинского Театра кукол (Свердловская область), пытался избежать столкновения с грузовиком, выехавшим на встречную полосу. Ему удалось вырулить в бок, поэтому удар пришелся на заднюю часть автобуса, где сидели две актрисы — 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арабей, который в итоге погибли. Подробности аварии рассказал актер, выживший в ДТП. «Наша группа возвращалась с гастролей из Первоуральска. Время было позднее, и все спали в автобусе. Проснулся я от сильного удара об стену. Меня стали выводить из автобуса, и я увидел двух людей на полу без движения. Как позже выяснилось, водитель фуры выехал на встречную полосу. То ли он уснул, то ли что, неясно. Наш водитель пытался избежать лобового столкновения, стал выруливать, но удар все равно пришелся в бок автобуса. Именно там сидели Юля и Кристина», — цитирует актера «Комсомольская правда — Екатеринбург». По его словам, погибшие были лучшими людьми, которых он знал. У Юлии Арабей остался муж, а у Кристины Шварц — муж и маленький сын. На странице супруга Кристины в соцсети «ВКонтакте» стоит статус: «Я люблю свою жену, а теперь еще и нашего сына!». В краснотурьинских пабликах многие выразили соболезнования по поводу смерти актрис. «Наши милые девочки. Талантливые, жизнерадостные, активные и яркие! Настоящие актрисы и люди с большой буквы! Невосполнимая потеря», — написал Иван Доронин. «Недавно с дочкой в театре смотрели на этих девочек, а тут такая новость», — добавила Ольга Вычегжанина. В самом театре пока никак не комментируют случившееся. Авария с участием автобуса, перевозившего актеров, произошла ночью 2 октября. Столкновение произошло из-за выехавшего на встречную полосу автомобиля MAN. В момент ДТП водитель грузовика был трезв. Две пассажирки автобуса погибли на месте происшествия, еще одного актера доставили в больницу.