Власти ХМАО выплатят по 100 тысяч рублей детям мобилизованных при поступлении в вузы

Дети мобилизованных жителей Югры получат единовременную выплату 100 тысяч рублей при поступлении в вузы. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.
«Единовременная выплата предоставляются, в том числе, на приобретение учебной литературы, на проезд к учебному заведению. Изменения внесены в действующее постановление», — сообщила Пономарева.
Ранее URA.RU писало, что семьи участников спецоперации в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги выделят на каждого ребенка, поступающего в вуз. Средства предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды и обуви.
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