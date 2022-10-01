Власти ХМАО выплатят по 100 тысяч рублей детям мобилизованных при поступлении в вузы

02 октября 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Средства предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы (фото из архива) Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Дети мобилизованных жителей Югры получат единовременную выплату 100 тысяч рублей при поступлении в вузы. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Единовременная выплата предоставляются, в том числе, на приобретение учебной литературы, на проезд к учебному заведению. Изменения внесены в действующее постановление», — сообщила Пономарева. Ранее URA.RU писало, что семьи участников спецоперации в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги выделят на каждого ребенка, поступающего в вуз. Средства предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды и обуви.

Дети мобилизованных жителей Югры получат единовременную выплату 100 тысяч рублей при поступлении в вузы. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Единовременная выплата предоставляются, в том числе, на приобретение учебной литературы, на проезд к учебному заведению. Изменения внесены в действующее постановление», — сообщила Пономарева. Ранее URA.RU писало, что семьи участников спецоперации в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги выделят на каждого ребенка, поступающего в вуз. Средства предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды и обуви.