01 октября 2022
30 сентября 2022

Власти ХМАО выплатят по 100 тысяч рублей детям мобилизованных при поступлении в вузы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьер-министр России Михаил Мишустин в Реутове. Московская область, Реутов, аудитория, класс, образование, пту, занятия, студенты, компьютер, молодежь, черчение, профессиональное образование, профтех, среднее, профессионально-техническое, профессионалитет
Средства предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Дети мобилизованных жителей Югры получат единовременную выплату 100 тысяч рублей при поступлении в вузы. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева.

«Единовременная выплата предоставляются, в том числе, на приобретение учебной литературы, на проезд к учебному заведению. Изменения внесены в действующее постановление», — сообщила Пономарева.

Ранее URA.RU писало, что семьи участников спецоперации в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги выделят на каждого ребенка, поступающего в вуз. Средства предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды и обуви.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Дети мобилизованных жителей Югры получат единовременную выплату 100 тысяч рублей при поступлении в вузы. Об этом URA.RU рассказала директор департамента социального развития ХМАО Тереза Пономарева. «Единовременная выплата предоставляются, в том числе, на приобретение учебной литературы, на проезд к учебному заведению. Изменения внесены в действующее постановление», — сообщила Пономарева. Ранее URA.RU писало, что семьи участников спецоперации в ДНР и ЛНР получат единовременную выплату 100 тысяч рублей. Деньги выделят на каждого ребенка, поступающего в вуз. Средства предоставляются на проезд, проживание, прохождение подготовительных курсов, покупку учебной литературы, компьютера, планшета, смартфона, одежды и обуви.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...