01 октября 2022
30 сентября 2022

На федеральной трассе Тюмень — Омск возникли пробки из-за фуры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, фура, штраф, протокол дтп, гибдд, дпс
Из-за фуры в кювете на дороге пришлось организовать реверсивное движение Фото:

В Ялуторовском районе (Тюменская область) на федеральной трассе Тюмень — Омск частично перекрыли движение из-за фуры, которая съехала в кювет. Из-за этого на дороге возникли километровые пробки, для решения которых было организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Ограничено движение на 62-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе. Сейчас организовано движение по обочине дороги в реверсивном режиме», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там объяснили, что причиной стала совместная операция сотрудников ГИБДД и дорожных служб с целью убрать фуру, которая ранее съехала в кювет и частично перегородила трассу.

Ранее URA.RU сообщало, что на этой трассе неоднократно происходили аварии. В частности, там произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Дорогу также закрывали из-за загоревшейся маршрутки.

Фото:
Пробка в районе аварии расстянулась на несколько километров

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В Ялуторовском районе (Тюменская область) на федеральной трассе Тюмень — Омск частично перекрыли движение из-за фуры, которая съехала в кювет. Из-за этого на дороге возникли километровые пробки, для решения которых было организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Ограничено движение на 62-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе. Сейчас организовано движение по обочине дороги в реверсивном режиме», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там объяснили, что причиной стала совместная операция сотрудников ГИБДД и дорожных служб с целью убрать фуру, которая ранее съехала в кювет и частично перегородила трассу. Ранее URA.RU сообщало, что на этой трассе неоднократно происходили аварии. В частности, там произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Дорогу также закрывали из-за загоревшейся маршрутки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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