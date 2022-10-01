Из-за фуры в кювете на дороге пришлось организовать реверсивное движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ялуторовском районе (Тюменская область) на федеральной трассе Тюмень — Омск частично перекрыли движение из-за фуры, которая съехала в кювет. Из-за этого на дороге возникли километровые пробки, для решения которых было организовано реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Ограничено движение на 62-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск в Ялуторовском районе. Сейчас организовано движение по обочине дороги в реверсивном режиме», — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Там объяснили, что причиной стала совместная операция сотрудников ГИБДД и дорожных служб с целью убрать фуру, которая ранее съехала в кювет и частично перегородила трассу.

Ранее URA.RU сообщало, что на этой трассе неоднократно происходили аварии. В частности, там произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали два человека. Дорогу также закрывали из-за загоревшейся маршрутки.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тюменской области