01 октября 2022

Под Екатеринбургом за 200 миллионов облагородят развязку возле Экспо Центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ЕКАД. Екатеринбург, строительство дороги, строительство екад, дорожная развязка, мост, автодорожный мост, путепровод, екад, автомобильная развязка, екатеринбургская кольцевая автодорога, строительство дорожной развязки
Власти планируют облагородить участок площадью 113 га Фото:

На художественно ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с ЕКАД потратят 200 миллионов рублей из бюджета Свердловской области. Цель региональных властей — сделать привлекательным оживленный участок дороги под Екатеринбургом. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловского правительства.

«Развязка расположена на гостевом маршруте, на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом находится выставочный центр „Екатеринбург-ЭКСПО“, где проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города», — рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.

В первую очередь строители благоустроят пространства внутри колец, образованных съездами. Общая площадь участка, который будут обновлять — 113 гектаров. Сумма проекта — 200 миллионов рублей, их выделят из областного бюджета.

Ранее в Екатеринбурге президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи.

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На художественно ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с ЕКАД потратят 200 миллионов рублей из бюджета Свердловской области. Цель региональных властей — сделать привлекательным оживленный участок дороги под Екатеринбургом. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловского правительства. «Развязка расположена на гостевом маршруте, на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом находится выставочный центр „Екатеринбург-ЭКСПО“, где проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города», — рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. В первую очередь строители благоустроят пространства внутри колец, образованных съездами. Общая площадь участка, который будут обновлять — 113 гектаров. Сумма проекта — 200 миллионов рублей, их выделят из областного бюджета. Ранее в Екатеринбурге президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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