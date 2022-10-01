Под Екатеринбургом за 200 миллионов облагородят развязку возле Экспо Центра

На художественно ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с ЕКАД потратят 200 миллионов рублей из бюджета Свердловской области. Цель региональных властей — сделать привлекательным оживленный участок дороги под Екатеринбургом. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловского правительства.
«Развязка расположена на гостевом маршруте, на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом находится выставочный центр „Екатеринбург-ЭКСПО“, где проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города», — рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков.
В первую очередь строители благоустроят пространства внутри колец, образованных съездами. Общая площадь участка, который будут обновлять — 113 гектаров. Сумма проекта — 200 миллионов рублей, их выделят из областного бюджета.
Ранее в Екатеринбурге президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи.
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