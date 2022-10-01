Под Екатеринбургом за 200 миллионов облагородят развязку возле Экспо Центра

02 октября 2022 в 12:16 Размер текста - 17 +

Власти планируют облагородить участок площадью 113 га Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На художественно ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с ЕКАД потратят 200 миллионов рублей из бюджета Свердловской области. Цель региональных властей — сделать привлекательным оживленный участок дороги под Екатеринбургом. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловского правительства. «Развязка расположена на гостевом маршруте, на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом находится выставочный центр „Екатеринбург-ЭКСПО“, где проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города», — рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. В первую очередь строители благоустроят пространства внутри колец, образованных съездами. Общая площадь участка, который будут обновлять — 113 гектаров. Сумма проекта — 200 миллионов рублей, их выделят из областного бюджета. Ранее в Екатеринбурге президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи.

На художественно ландшафтное оформление дорожной развязки Кольцовского тракта с ЕКАД потратят 200 миллионов рублей из бюджета Свердловской области. Цель региональных властей — сделать привлекательным оживленный участок дороги под Екатеринбургом. Информация об этом появилась на официальном сайте Свердловского правительства. «Развязка расположена на гостевом маршруте, на пути из аэропорта и в аэропорт. Рядом находится выставочный центр „Екатеринбург-ЭКСПО“, где проходят мероприятия всероссийского и международного уровней. Поэтому мы должны создать привлекательное общественное пространство для горожан и гостей города», — рассказал исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства региона Василий Старков. В первую очередь строители благоустроят пространства внутри колец, образованных съездами. Общая площадь участка, который будут обновлять — 113 гектаров. Сумма проекта — 200 миллионов рублей, их выделят из областного бюджета. Ранее в Екатеринбурге президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи.