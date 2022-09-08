Путин открыл последний участок кольцевой дороги в Екатеринбурге. Фото

Президент России Владимир Путин открыл ЕКАД в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Глава страны открыл ЕКАД, строительство которого длилось около 30 лет Фото:

Президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи — ее показали в эфире телеканала «Россия-24».

«Я хочу поблагодарить всех, кто организует работу [по строительству дорог]. Тех, кто работает в соответствующих профильных ведомства и компаниях: рабочих, инженеров и других специалистов. У нас очень большие планы впереди и зарезервированы большие средства. Большое вам спасибо! Поехали!» — сказал Путин. Затем по ЕКАДу впервые проехались грузовые машины.

Также перед главой страны отчитался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Мы сегодня подошли к завершению долгожданного проекта — это запуск сквозного движения ЕКАД. Это стало возможно, потому что год назад вы, Владимир Владимирович, поддержали нас с опережающим финансированием. Как и заявляли, мы выполнили обещание», — выступил Куйвашев. Министр транспорта РФ Виталий Савельев также подчеркнул, что ЕКАД открывается на два года раньше планируемого срока.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в открытии ЕКАД, присоединившись к торжественной церемонии через видеосвязь. Также в качестве гостя на открытие заключительного отрезка ЕКАД ждали заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Стройка кольцевой дороги началась в 1994 году, а закончить проект планировали к 2023 году, однако власти решили закольцевать дорогу на год раньше.

Фото:
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи — ее показали в эфире телеканала «Россия-24». «Я хочу поблагодарить всех, кто организует работу [по строительству дорог]. Тех, кто работает в соответствующих профильных ведомства и компаниях: рабочих, инженеров и других специалистов. У нас очень большие планы впереди и зарезервированы большие средства. Большое вам спасибо! Поехали!» — сказал Путин. Затем по ЕКАДу впервые проехались грузовые машины. Также перед главой страны отчитался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Мы сегодня подошли к завершению долгожданного проекта — это запуск сквозного движения ЕКАД. Это стало возможно, потому что год назад вы, Владимир Владимирович, поддержали нас с опережающим финансированием. Как и заявляли, мы выполнили обещание», — выступил Куйвашев. Министр транспорта РФ Виталий Савельев также подчеркнул, что ЕКАД открывается на два года раньше планируемого срока. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в открытии ЕКАД, присоединившись к торжественной церемонии через видеосвязь. Также в качестве гостя на открытие заключительного отрезка ЕКАД ждали заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Стройка кольцевой дороги началась в 1994 году, а закончить проект планировали к 2023 году, однако власти решили закольцевать дорогу на год раньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...