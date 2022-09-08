Путин открыл последний участок кольцевой дороги в Екатеринбурге. Фото

Президент России Владимир Путин открыл ЕКАД в Екатеринбурге

08 сентября 2022 в 18:33 Размер текста - 17 +

Глава страны открыл ЕКАД, строительство которого длилось около 30 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи — ее показали в эфире телеканала «Россия-24». «Я хочу поблагодарить всех, кто организует работу [по строительству дорог]. Тех, кто работает в соответствующих профильных ведомства и компаниях: рабочих, инженеров и других специалистов. У нас очень большие планы впереди и зарезервированы большие средства. Большое вам спасибо! Поехали!» — сказал Путин. Затем по ЕКАДу впервые проехались грузовые машины. Также перед главой страны отчитался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Мы сегодня подошли к завершению долгожданного проекта — это запуск сквозного движения ЕКАД. Это стало возможно, потому что год назад вы, Владимир Владимирович, поддержали нас с опережающим финансированием. Как и заявляли, мы выполнили обещание», — выступил Куйвашев. Министр транспорта РФ Виталий Савельев также подчеркнул, что ЕКАД открывается на два года раньше планируемого срока. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в открытии ЕКАД, присоединившись к торжественной церемонии через видеосвязь. Также в качестве гостя на открытие заключительного отрезка ЕКАД ждали заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Стройка кольцевой дороги началась в 1994 году, а закончить проект планировали к 2023 году, однако власти решили закольцевать дорогу на год раньше. Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин официально открыл сквозное движение по екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД). Глава страны провел торжественную церемонию по видеосвязи — ее показали в эфире телеканала «Россия-24». «Я хочу поблагодарить всех, кто организует работу [по строительству дорог]. Тех, кто работает в соответствующих профильных ведомства и компаниях: рабочих, инженеров и других специалистов. У нас очень большие планы впереди и зарезервированы большие средства. Большое вам спасибо! Поехали!» — сказал Путин. Затем по ЕКАДу впервые проехались грузовые машины. Также перед главой страны отчитался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «Мы сегодня подошли к завершению долгожданного проекта — это запуск сквозного движения ЕКАД. Это стало возможно, потому что год назад вы, Владимир Владимирович, поддержали нас с опережающим финансированием. Как и заявляли, мы выполнили обещание», — выступил Куйвашев. Министр транспорта РФ Виталий Савельев также подчеркнул, что ЕКАД открывается на два года раньше планируемого срока. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в открытии ЕКАД, присоединившись к торжественной церемонии через видеосвязь. Также в качестве гостя на открытие заключительного отрезка ЕКАД ждали заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. Стройка кольцевой дороги началась в 1994 году, а закончить проект планировали к 2023 году, однако власти решили закольцевать дорогу на год раньше.