01 октября 2022

Екатеринбуржцев напугала перестрелка бандитов в масках в центре города. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Неизвестные устроили разборки возле штаб-квартиры РМК в Екатеринбурге Фото:

Жители Екатеринбурга стали свидетелями разборок возле штаб-квартиры РМК по улице Горького в Екатеринбурге. В соцсетях появилось видео, как один мужчина стреляет в упор в другого.

На кадрах видно, как крепкий мужчина в маске угрожает предметом, похожим на пистолет, двум другим мужчинам в военной форме, а затем стреляет в одного из них. Но его оппонент не падает, а продолжает стоять. Видео опубликовано в telegram-канале «Бандитский центр. Екб».

URA.RU удалось узнать, что происходящее на видео — сцена из новой криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева. «Это один из эпизодов нового фильма Свердловской киностудии „Сломя голову“, режиссер Евгений Григорьев. Съемки картины сейчас проходят в Екатеринбурге. На видео актеры репетируют одну из сцен. Киногруппа в это время готовится к съемкам», — рассказали в Свердловской киностудии.

На съемки фильма «Сломя голову» в Екатеринбург приезжал солист группы «Звери» Роман Билык, выступавший под псевдонимом Рома Зверь. Ради съемок перекрывали часть набережной.

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Жители Екатеринбурга стали свидетелями разборок возле штаб-квартиры РМК по улице Горького в Екатеринбурге. В соцсетях появилось видео, как один мужчина стреляет в упор в другого. На кадрах видно, как крепкий мужчина в маске угрожает предметом, похожим на пистолет, двум другим мужчинам в военной форме, а затем стреляет в одного из них. Но его оппонент не падает, а продолжает стоять. Видео опубликовано в telegram-канале «Бандитский центр. Екб». URA.RU удалось узнать, что происходящее на видео — сцена из новой криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева. «Это один из эпизодов нового фильма Свердловской киностудии „Сломя голову“, режиссер Евгений Григорьев. Съемки картины сейчас проходят в Екатеринбурге. На видео актеры репетируют одну из сцен. Киногруппа в это время готовится к съемкам», — рассказали в Свердловской киностудии. На съемки фильма «Сломя голову» в Екатеринбург приезжал солист группы «Звери» Роман Билык, выступавший под псевдонимом Рома Зверь. Ради съемок перекрывали часть набережной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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