Екатеринбуржцев напугала перестрелка бандитов в масках в центре города. Видео

02 октября 2022 в 12:45 Размер текста - 17 +

Неизвестные устроили разборки возле штаб-квартиры РМК в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Екатеринбурга стали свидетелями разборок возле штаб-квартиры РМК по улице Горького в Екатеринбурге. В соцсетях появилось видео, как один мужчина стреляет в упор в другого. На кадрах видно, как крепкий мужчина в маске угрожает предметом, похожим на пистолет, двум другим мужчинам в военной форме, а затем стреляет в одного из них. Но его оппонент не падает, а продолжает стоять. Видео опубликовано в telegram-канале «Бандитский центр. Екб». URA.RU удалось узнать, что происходящее на видео — сцена из новой криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева. «Это один из эпизодов нового фильма Свердловской киностудии „Сломя голову“, режиссер Евгений Григорьев. Съемки картины сейчас проходят в Екатеринбурге. На видео актеры репетируют одну из сцен. Киногруппа в это время готовится к съемкам», — рассказали в Свердловской киностудии. На съемки фильма «Сломя голову» в Екатеринбург приезжал солист группы «Звери» Роман Билык, выступавший под псевдонимом Рома Зверь. Ради съемок перекрывали часть набережной.

Жители Екатеринбурга стали свидетелями разборок возле штаб-квартиры РМК по улице Горького в Екатеринбурге. В соцсетях появилось видео, как один мужчина стреляет в упор в другого. На кадрах видно, как крепкий мужчина в маске угрожает предметом, похожим на пистолет, двум другим мужчинам в военной форме, а затем стреляет в одного из них. Но его оппонент не падает, а продолжает стоять. Видео опубликовано в telegram-канале «Бандитский центр. Екб». URA.RU удалось узнать, что происходящее на видео — сцена из новой криминальной комедии режиссера Евгения Григорьева. «Это один из эпизодов нового фильма Свердловской киностудии „Сломя голову“, режиссер Евгений Григорьев. Съемки картины сейчас проходят в Екатеринбурге. На видео актеры репетируют одну из сцен. Киногруппа в это время готовится к съемкам», — рассказали в Свердловской киностудии. На съемки фильма «Сломя голову» в Екатеринбург приезжал солист группы «Звери» Роман Билык, выступавший под псевдонимом Рома Зверь. Ради съемок перекрывали часть набережной.