26 сентября 2022

Три региона УрФО вошли в топ по инцидентам с велосипедами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, дети, мальчик, дети на велосипедах, дети на дороге, детская безопасность
14% всех страховых случаев связанных с велосипедом произошли в ХМАО Фото:

ХМАО зафиксировано наибольшее число страховых случаев с велосипедистами. 14% подобных происшествий произошло в Югре, сообщают СМИ со ссылкой на страховые компании.

«Наибольшее число страховых случаев с велосипедистами было зафиксировано в ХМАО. Так же в этот список вошли Курган (14%) и Краснодарский и Пермский край (по 9%)», — уточняют «Ведомости» со ссылкой на страховой дом ВСК.

Ранее URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля Volkswagen. Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись.

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ХМАО зафиксировано наибольшее число страховых случаев с велосипедистами. 14% подобных происшествий произошло в Югре, сообщают СМИ со ссылкой на страховые компании. «Наибольшее число страховых случаев с велосипедистами было зафиксировано в ХМАО. Так же в этот список вошли Курган (14%) и Краснодарский и Пермский край (по 9%)», — уточняют «Ведомости» со ссылкой на страховой дом ВСК. Ранее URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля Volkswagen. Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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