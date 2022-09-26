Три региона УрФО вошли в топ по инцидентам с велосипедами

14% всех страховых случаев связанных с велосипедом произошли в ХМАО
ХМАО зафиксировано наибольшее число страховых случаев с велосипедистами. 14% подобных происшествий произошло в Югре, сообщают СМИ со ссылкой на страховые компании.
«Наибольшее число страховых случаев с велосипедистами было зафиксировано в ХМАО. Так же в этот список вошли Курган (14%) и Краснодарский и Пермский край (по 9%)», — уточняют «Ведомости» со ссылкой на страховой дом ВСК.
Ранее URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) подросток на велосипеде попал под колеса автомобиля Volkswagen. Мальчик пересекал проезжую часть дороги не спешившись.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews