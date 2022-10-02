Володин: Госдума рассмотрит вхождение новых территорий в состав РФ

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Госдума официально оформит вхождение новых территорий в состав РФ Фото:
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Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Госдума рассмотрит законопроекты о включении в состав России освобожденных территорий 3 октября. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы. А также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Нужно, чтобы жители новых субъектов чувствовали себя защищенно, отметил Володин.

В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Большая часть жителей этих территорий проголосовали «за». 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении новых территорий.

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Госдума рассмотрит законопроекты о включении в состав России освобожденных территорий 3 октября. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы. А также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Нужно, чтобы жители новых субъектов чувствовали себя защищенно, отметил Володин. В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Большая часть жителей этих территорий проголосовали «за». 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении новых территорий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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