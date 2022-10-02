Володин: Госдума рассмотрит вхождение новых территорий в состав РФ

02 октября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Госдума официально оформит вхождение новых территорий в состав РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Госдума рассмотрит законопроекты о включении в состав России освобожденных территорий 3 октября. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы. А также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Нужно, чтобы жители новых субъектов чувствовали себя защищенно, отметил Володин. В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Большая часть жителей этих территорий проголосовали «за». 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении новых территорий.

Госдума рассмотрит законопроекты о включении в состав России освобожденных территорий 3 октября. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «В понедельник рассмотрим внесение поправок в конституционные законы. А также ратификацию международных договоров, которые были озвучены, займемся формированием правового поля», — сказал Володин в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин». Нужно, чтобы жители новых субъектов чувствовали себя защищенно, отметил Володин. В Донбассе, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав РФ. Большая часть жителей этих территорий проголосовали «за». 30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении новых территорий.