Жители Нефтеюганска попросили губернатора ХМАО сменить мэра

02 октября 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова в ответ на критику жителей заявила, что у нее есть кредит доверия к нынешнему главе города Эльвире Бугай Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова отрицательно отнеслась к предложению о смене мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай, которое прозвучало во время встречи главы региона с горожанами. Ее трансляция велась в аккаунте Комаровой в социальных сетях. Поводом для разговора на тему смены главы города стало выступление жителя Нефтеюганска Валентина Яцевича, который раскритиковал деятельность мэрии за качество питьевой воды, ситуацию с дольщиками и еще ряд проблем. «Мы можем инициировать вопрос замены руководства города, администрации? Та ситуация, которую они сегодня создали, она неприятная для бюджета города и для жителей», — спросил Яцевич у главы региона. Комарова в ответ на критику Яцевича заявила, что у нее есть кредит доверия к нынешнему главе города. «Прозвучало мнение, что в Нефтеюганске часто меняются руководители муниципалитетов. Это не простой вид деятельности, обеспечить руководство тем или иным городом. Кому-то из нас нужно больше времени, кому-то меньше, чтоб войти в курс дела. У меня тоже очень много вопросов к руководителям города Нефтеюганска. Это самое простое — предлагать изменить ситуацию за счет смены человека, а не системы. У меня еще не исчерпан лимит доверия и надежды на то, что вы справитесь», — уточнила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский заявил, что не понимает принципов распределения бюджетных денег при определении дорог, которые нуждаются в ремонте в Кондинском районе. Выступление мэра стало продолжением дискуссии между губернатором Югры и главой Кондинского района Андреем Мухиным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отрицательно отнеслась к предложению о смене мэра Нефтеюганска Эльвиры Бугай, которое прозвучало во время встречи главы региона с горожанами. Ее трансляция велась в аккаунте Комаровой в социальных сетях. Поводом для разговора на тему смены главы города стало выступление жителя Нефтеюганска Валентина Яцевича, который раскритиковал деятельность мэрии за качество питьевой воды, ситуацию с дольщиками и еще ряд проблем. «Мы можем инициировать вопрос замены руководства города, администрации? Та ситуация, которую они сегодня создали, она неприятная для бюджета города и для жителей», — спросил Яцевич у главы региона. Комарова в ответ на критику Яцевича заявила, что у нее есть кредит доверия к нынешнему главе города. «Прозвучало мнение, что в Нефтеюганске часто меняются руководители муниципалитетов. Это не простой вид деятельности, обеспечить руководство тем или иным городом. Кому-то из нас нужно больше времени, кому-то меньше, чтоб войти в курс дела. У меня тоже очень много вопросов к руководителям города Нефтеюганска. Это самое простое — предлагать изменить ситуацию за счет смены человека, а не системы. У меня еще не исчерпан лимит доверия и надежды на то, что вы справитесь», — уточнила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что глава сельского поселения Половинка (ХМАО) Александр Старжинский заявил, что не понимает принципов распределения бюджетных денег при определении дорог, которые нуждаются в ремонте в Кондинском районе. Выступление мэра стало продолжением дискуссии между губернатором Югры и главой Кондинского района Андреем Мухиным.