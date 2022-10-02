Вице-премьер РФ Новак: «Северные потоки» можно отремонтировать

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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, траншея, газопровод, газификация, прокладка газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
Власти РФ выразили уверенность, что газопроводы отремонтируют Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» подлежат ремонту, но на это уйдет время и деньги. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак.

«Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — сказал Новак в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что нужно разобраться с тем, кто виновен в аварии. Новак выразил уверенность в том, что в этом могли быть заинтересованы другие страны. США, Польша и Украина заявляли о том, что инфраструктура газопроводов не будет работать и они приложат усилия для этого, высказался вице-премьер.

На «Северных потоках» упало давление, там обнаружили утечки газа, передает «Ридус». Авария стала беспрецедентной, заявлял Оператор Nord Stream AG. Президент РФ Владимир Путин обвинил во взрывах на трубопроводах англосаксов. В Белом доме заявили, что страны НАТО не причастны к произошедшему.

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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» подлежат ремонту, но на это уйдет время и деньги. Такое заявление сделал вице-премьер России Александр Новак. «Таких аварий еще не было. Безусловно, есть технические возможности восстанавливать инфраструктуру, это требует времени и соответствующих средств. Я уверен, что будут найдены соответствующие возможности», — сказал Новак в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1». Он отметил, что нужно разобраться с тем, кто виновен в аварии. Новак выразил уверенность в том, что в этом могли быть заинтересованы другие страны. США, Польша и Украина заявляли о том, что инфраструктура газопроводов не будет работать и они приложат усилия для этого, высказался вице-премьер. На «Северных потоках» упало давление, там обнаружили утечки газа, передает «Ридус». Авария стала беспрецедентной, заявлял Оператор Nord Stream AG. Президент РФ Владимир Путин обвинил во взрывах на трубопроводах англосаксов. В Белом доме заявили, что страны НАТО не причастны к произошедшему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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