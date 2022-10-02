Онколог Бяхов объяснил, как обнаружить опухоль на самой ранней стадии

Онколог Бяхов: регулярное обследование после 50 лет позволит выявить рак на ранних стадиях

03 октября 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

Заметить развитие опухоли самостоятельно на ранних стадиях практически невозможно Фото: Анна Майорова © URA.RU Чтобы обнаружить онкологию, человек с 50-летнего возраста должен регулярно проходить обследование. Если у кого-то из родственников была выявлена опухоль, то сдавать анализы нужно еще раньше. Об этом в беседе с URA.RU рассказал замдиректора по онкологии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ», онколог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бяхов. «Когда признаки появляются, значит уже есть рак. Поэтому в рамках диагностики это должны быть абсолютно здоровые люди, которые регулярно с определенного возраста делают колоноскопию, кал и кровь сдают на анализы. Если в семье все здоровы, то анализы нужно сдавать с 50 лет. Если кто-то из близких родственников заболел, то отнимается 10 лет и начинается обследование. Например, отец заболел в 60 лет, то в 50 другим членам семьи нужно проходить обследование», — сказал Михаил Бяхов. Профессор отметил, что самостоятельно заметить развитие опухоли на ранних стадиях практически невозможно. «На раннем этапе рак не дает никаких симптомов. Признаки появляются, когда уже достаточно большая опухоль. Когда вторая или третья стадия. Нужно своевременно ходить и сдавать анализы, обследоваться. Все это единственный шанс вовремя заметить проблему, когда еще ничего не беспокоит», — уточнил он. Ранее врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов заявил, что частая езда за рулем может привести к онкологии. По его словам, это может произойти из-за постоянного нагрева сиденья, накопления в салоне канцерогенов от пластика и обивки, а также токсичных соединений в кондиционерах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы обнаружить онкологию, человек с 50-летнего возраста должен регулярно проходить обследование. Если у кого-то из родственников была выявлена опухоль, то сдавать анализы нужно еще раньше. Об этом в беседе с URA.RU рассказал замдиректора по онкологии ГБУЗ «Московский клинический научно-практический центр ДЗМ», онколог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Бяхов. «Когда признаки появляются, значит уже есть рак. Поэтому в рамках диагностики это должны быть абсолютно здоровые люди, которые регулярно с определенного возраста делают колоноскопию, кал и кровь сдают на анализы. Если в семье все здоровы, то анализы нужно сдавать с 50 лет. Если кто-то из близких родственников заболел, то отнимается 10 лет и начинается обследование. Например, отец заболел в 60 лет, то в 50 другим членам семьи нужно проходить обследование», — сказал Михаил Бяхов. Профессор отметил, что самостоятельно заметить развитие опухоли на ранних стадиях практически невозможно. «На раннем этапе рак не дает никаких симптомов. Признаки появляются, когда уже достаточно большая опухоль. Когда вторая или третья стадия. Нужно своевременно ходить и сдавать анализы, обследоваться. Все это единственный шанс вовремя заметить проблему, когда еще ничего не беспокоит», — уточнил он. Ранее врач-токсиколог, кандидат медицинских наук Михаил Кутушов заявил, что частая езда за рулем может привести к онкологии. По его словам, это может произойти из-за постоянного нагрева сиденья, накопления в салоне канцерогенов от пластика и обивки, а также токсичных соединений в кондиционерах.