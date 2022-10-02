Психотерапевт Федорович предупредил, почему опасно заводить питомцев

Психотерапевт Федорович: человек рискует заместить общение с людьми домашним животным

03 октября 2022 в 09:04 Размер текста - 17 +

Когда человек замещает общение, он невольно «очеловечивает» повадки своего питомца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Человек, испытывающий проблемы при общении с людьми, может еще больше усугубить ситуацию, если заведет домашнее животное, так как все внимание будет сосредоточено на питомце. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. «В чем двойственность? С одной стороны, животное восполняет нехватку эмоций, а с другой стороны, замещает, то есть человек переключается на животное и перестает стремиться к каким-то иным формам эмоциональной связи. Животное как будто выдавливает эту проблему», — сказал Александр Федорович. Как отметил специалист, когда человек начинает замещать людей животным, то он невольно очеловечивает повадки своего питомца. «Домашние животные хороши как дополнение, но как основное — это тупик. Поэтому люди с животными и разговаривают, очеловечивают их состояние. Бредни всякие начинаются», — заявил психотерапевт. Ранее академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в беседе с URA.RU предупредил об опасности жизни с кошками. По его словам, эти питомцы могут оказаться переносчиками опасных и даже смертельных заболеваний, если животное имеет возможность контактировать с другими.

Человек, испытывающий проблемы при общении с людьми, может еще больше усугубить ситуацию, если заведет домашнее животное, так как все внимание будет сосредоточено на питомце. Об этом в разговоре с URA.RU заявил врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. «В чем двойственность? С одной стороны, животное восполняет нехватку эмоций, а с другой стороны, замещает, то есть человек переключается на животное и перестает стремиться к каким-то иным формам эмоциональной связи. Животное как будто выдавливает эту проблему», — сказал Александр Федорович. Как отметил специалист, когда человек начинает замещать людей животным, то он невольно очеловечивает повадки своего питомца. «Домашние животные хороши как дополнение, но как основное — это тупик. Поэтому люди с животными и разговаривают, очеловечивают их состояние. Бредни всякие начинаются», — заявил психотерапевт. Ранее академик ЕАЕН, член-корреспондент РАЕН, врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов в беседе с URA.RU предупредил об опасности жизни с кошками. По его словам, эти питомцы могут оказаться переносчиками опасных и даже смертельных заболеваний, если животное имеет возможность контактировать с другими.