В Каменске-Уральском загорелась колония

Пожар произошел в ИК-47 в Каменске-Уральском Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелась исправительная колония строгого режима №47. Об этом рассказал очевидец.

«Пожар на территории ИК-47», — рассказал очевидец в telegram-канале «KU66.ru Каменск-Уральский». В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили изданию URA.RU что к ним пока не обращались.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском произошел пожар на крупном заводе ТМК. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.