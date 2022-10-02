02 октября 2022

В Каменске-Уральском загорелась колония строгого режима. Фото

В Каменске-Уральском загорелась колония
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в ИК-47 в Каменске-Уральском Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелась исправительная колония строгого режима №47. Об этом рассказал очевидец.

«Пожар на территории ИК-47», — рассказал очевидец в telegram-канале «KU66.ru Каменск-Уральский». В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили изданию URA.RU что к ним пока не обращались.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском произошел пожар на крупном заводе ТМК. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.

Пожар произошел 2 октября примерно в 11 часов вечера
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) загорелась исправительная колония строгого режима №47. Об этом рассказал очевидец. «Пожар на территории ИК-47», — рассказал очевидец в telegram-канале «KU66.ru Каменск-Уральский». В пресс-службе МЧС России по Свердловской области сообщили изданию URA.RU что к ним пока не обращались. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском произошел пожар на крупном заводе ТМК. Площадь пожара составила 800 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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