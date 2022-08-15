Курганец рассказал об удачном улове (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Курганской области похвастался хорошим уловом. По словам анонимного автора поста, который опубликован в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте», огромных щук он поймал в одном из озер региона.

«Вот такая рыбка водится у нас в Курганской области! Хороший улов!» — подписаны снимки улова в группе в соцсети «ВКонтакте». Анонимный автор поста не указал, где именно рыбачил, лишь уточнил, что такая рыба водится в Курганской области. Хотя в комментариях пользователи активно интересовались местом.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался судаком весом 3,5 килограмма. Рыбу он поймал в реке Тобол в районе деревни Белый Яр. Свой улов также представлял депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков. Он показал собственноручно выловленных карасей. О своем пристрастии к рыбалке рассказал другой курганский депутат ГД Сергей Лисовский. Пост, что на рыбалке он отдыхает от проблем, политик разместил в своем telegram-канале в День рыбака.

Курганец похвастался хорошим уловом Фото: группа «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте»