15 августа 2022

Курганец похвастался огромными щуками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие котельни в Петухово. Курган, санаторий, озеро, петухово, озеро медвежье, санаторий озеро медвежье
Курганец рассказал об удачном улове (архивное фото) Фото:

Житель Курганской области похвастался хорошим уловом. По словам анонимного автора поста, который опубликован в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте», огромных щук он поймал в одном из озер региона.

«Вот такая рыбка водится у нас в Курганской области! Хороший улов!» — подписаны снимки улова в группе в соцсети «ВКонтакте». Анонимный автор поста не указал, где именно рыбачил, лишь уточнил, что такая рыба водится в Курганской области. Хотя в комментариях пользователи активно интересовались местом.

Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался судаком весом 3,5 килограмма. Рыбу он поймал в реке Тобол в районе деревни Белый Яр. Свой улов также представлял депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков. Он показал собственноручно выловленных карасей. О своем пристрастии к рыбалке рассказал другой курганский депутат ГД Сергей Лисовский. Пост, что на рыбалке он отдыхает от проблем, политик разместил в своем telegram-канале в День рыбака.

Курганец похвастался хорошим уловом
Фото:
По словам рыбака, щук он поймал в одном из озер региона
Фото:

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Житель Курганской области похвастался хорошим уловом. По словам анонимного автора поста, который опубликован в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте», огромных щук он поймал в одном из озер региона. «Вот такая рыбка водится у нас в Курганской области! Хороший улов!» — подписаны снимки улова в группе в соцсети «ВКонтакте». Анонимный автор поста не указал, где именно рыбачил, лишь уточнил, что такая рыба водится в Курганской области. Хотя в комментариях пользователи активно интересовались местом. Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался судаком весом 3,5 килограмма. Рыбу он поймал в реке Тобол в районе деревни Белый Яр. Свой улов также представлял депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков. Он показал собственноручно выловленных карасей. О своем пристрастии к рыбалке рассказал другой курганский депутат ГД Сергей Лисовский. Пост, что на рыбалке он отдыхает от проблем, политик разместил в своем telegram-канале в День рыбака.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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