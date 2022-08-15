Житель Курганской области похвастался хорошим уловом. По словам анонимного автора поста, который опубликован в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте», огромных щук он поймал в одном из озер региона.
«Вот такая рыбка водится у нас в Курганской области! Хороший улов!» — подписаны снимки улова в группе в соцсети «ВКонтакте». Анонимный автор поста не указал, где именно рыбачил, лишь уточнил, что такая рыба водится в Курганской области. Хотя в комментариях пользователи активно интересовались местом.
Фото: группа «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте»
По словам рыбака, щук он поймал в одном из озер региона
Фото: группа «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте»
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Житель Курганской области похвастался хорошим уловом. По словам анонимного автора поста, который опубликован в группе «Инцидент | Курган» в социальной сети «ВКонтакте», огромных щук он поймал в одном из озер региона. «Вот такая рыбка водится у нас в Курганской области! Хороший улов!» — подписаны снимки улова в группе в соцсети «ВКонтакте». Анонимный автор поста не указал, где именно рыбачил, лишь уточнил, что такая рыба водится в Курганской области. Хотя в комментариях пользователи активно интересовались местом. Ранее URA.RU сообщало, что курганец похвастался судаком весом 3,5 килограмма. Рыбу он поймал в реке Тобол в районе деревни Белый Яр. Свой улов также представлял депутат Государственной Думы от Курганской области Александр Ильтяков. Он показал собственноручно выловленных карасей. О своем пристрастии к рыбалке рассказал другой курганский депутат ГД Сергей Лисовский. Пост, что на рыбалке он отдыхает от проблем, политик разместил в своем telegram-канале в День рыбака.