02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

Губернатор Шумков заявил, что россиянам придется привыкать к слову план

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета РФ. Москва, шумков вадим
Шумков заявил, что России предстоит перейти на плановую экономику Фото:
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Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что гражданам России в ближайшее время предстоит привыкнуть к слову план. Об этом он написал в личном telegram-канале.

«Судя по всему, в вопросах экономического развития многим придется привыкать к слову План. Жаль упущенного времени. Жаль, что это будет делаться не в нормальном алгоритме, а для преодоления кризиса. Очевидно сопротивление тех, для кого Плановое развитие ключевых сфер экономики и опора на свои собственные силы, — это как черту ладан», — указано в посте. По словам Шумкова, обретение финансово-экономического суверенитета России является окончательной «деколонизацией страны». Как отметил губернатор, данный процесс не пройдет безболезненно и быстро.

Ранее Шумков заявил, что «мировое жулье окончательно пошло вразнос». Также он отметил, что Евросоюз переводит промышленные производства в США и переходит на поставки американского газа. В том числе Шумков считает, что в планах Запада было создать сеть приграничных бактериологических лабораторий рядом с Россией.

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Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что гражданам России в ближайшее время предстоит привыкнуть к слову план. Об этом он написал в личном telegram-канале. «Судя по всему, в вопросах экономического развития многим придется привыкать к слову План. Жаль упущенного времени. Жаль, что это будет делаться не в нормальном алгоритме, а для преодоления кризиса. Очевидно сопротивление тех, для кого Плановое развитие ключевых сфер экономики и опора на свои собственные силы, — это как черту ладан», — указано в посте. По словам Шумкова, обретение финансово-экономического суверенитета России является окончательной «деколонизацией страны». Как отметил губернатор, данный процесс не пройдет безболезненно и быстро. Ранее Шумков заявил, что «мировое жулье окончательно пошло вразнос». Также он отметил, что Евросоюз переводит промышленные производства в США и переходит на поставки американского газа. В том числе Шумков считает, что в планах Запада было создать сеть приграничных бактериологических лабораторий рядом с Россией.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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