Губернатор Шумков заявил, что россиянам придется привыкать к слову план

03 октября 2022 в 09:40 Размер текста - 17 +

Шумков заявил, что России предстоит перейти на плановую экономику Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что гражданам России в ближайшее время предстоит привыкнуть к слову план. Об этом он написал в личном telegram-канале. «Судя по всему, в вопросах экономического развития многим придется привыкать к слову План. Жаль упущенного времени. Жаль, что это будет делаться не в нормальном алгоритме, а для преодоления кризиса. Очевидно сопротивление тех, для кого Плановое развитие ключевых сфер экономики и опора на свои собственные силы, — это как черту ладан», — указано в посте. По словам Шумкова, обретение финансово-экономического суверенитета России является окончательной «деколонизацией страны». Как отметил губернатор, данный процесс не пройдет безболезненно и быстро. Ранее Шумков заявил, что «мировое жулье окончательно пошло вразнос». Также он отметил, что Евросоюз переводит промышленные производства в США и переходит на поставки американского газа. В том числе Шумков считает, что в планах Запада было создать сеть приграничных бактериологических лабораторий рядом с Россией.

Глава Курганской области Вадим Шумков заявил, что гражданам России в ближайшее время предстоит привыкнуть к слову план. Об этом он написал в личном telegram-канале. «Судя по всему, в вопросах экономического развития многим придется привыкать к слову План. Жаль упущенного времени. Жаль, что это будет делаться не в нормальном алгоритме, а для преодоления кризиса. Очевидно сопротивление тех, для кого Плановое развитие ключевых сфер экономики и опора на свои собственные силы, — это как черту ладан», — указано в посте. По словам Шумкова, обретение финансово-экономического суверенитета России является окончательной «деколонизацией страны». Как отметил губернатор, данный процесс не пройдет безболезненно и быстро. Ранее Шумков заявил, что «мировое жулье окончательно пошло вразнос». Также он отметил, что Евросоюз переводит промышленные производства в США и переходит на поставки американского газа. В том числе Шумков считает, что в планах Запада было создать сеть приграничных бактериологических лабораторий рядом с Россией.