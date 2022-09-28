Шумков заявил, что «мировое жулье пошло вразнос»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что «мировое жулье окончательно пошло вразнос», и США пытаются истощить Россию. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Мировое жулье окончательно пошло вразнос. <…> Промышленные производства из Евросоюза уходят в США. Сам ЕС прочно садится на поставки супердорогого газа из США. Украинским клином США пытаются продолбить и истощить Россию. Далее в плане было для подстраховки придушить ее удавкой из сети пограничных баклабораторий», — написал Шумков. Он подчеркнул, что как только встает вопрос о выживании и собственном благополучии, то торгаши и ростовщики «кидают».
Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что «мировое жулье окончательно пошло вразнос», и США пытаются истощить Россию. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Мировое жулье окончательно пошло вразнос. <…> Промышленные производства из Евросоюза уходят в США. Сам ЕС прочно садится на поставки супердорогого газа из США. Украинским клином США пытаются продолбить и истощить Россию. Далее в плане было для подстраховки придушить ее удавкой из сети пограничных баклабораторий», — написал Шумков. Он подчеркнул, что как только встает вопрос о выживании и собственном благополучии, то торгаши и ростовщики «кидают». Ранее URA.RU писало, что Шумков вместе с коллегами удивился росту цен на снаряжение, которое покупают сейчас люди, подлежащие мобилизации. По поручению губернатора курганцам перед отправкой в военные части выдают аптечки, спальных мешки, походные коврики, сухпайки на три дня и другие необходимые вещи. Указ о частичной мобилизации президент России Владимир Путин подписал 21 сентября. Призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.