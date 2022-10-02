02 октября 2022

National Interest расшифровал посыл Путина Западу

National Interest: посыл Путина заключается в противостоянии западному однополярному миру
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Встреча Владимира Путина с олимпийской сборной в Кремле. Москва, путин владимир
Стал известен истинный посыл Путина Западу Фото:
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На Западе расшифровали посыл президента России Владимира Путина, как путь к противостоянию западному однополярному миру. Об этом сообщает американский журнал The National Interest.

«Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — сказано в материале. Стремление России состоит в том, чтобы кардинальным образом пересмотреть действующее мировое устройство. По мнению авторов материала, обращение является логической кульминацией антизападной риторики, начатой президентом России в его речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Поводом стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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На Западе расшифровали посыл президента России Владимира Путина, как путь к противостоянию западному однополярному миру. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — сказано в материале. Стремление России состоит в том, чтобы кардинальным образом пересмотреть действующее мировое устройство. По мнению авторов материала, обращение является логической кульминацией антизападной риторики, начатой президентом России в его речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Поводом стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
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