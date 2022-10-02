National Interest расшифровал посыл Путина Западу

National Interest: посыл Путина заключается в противостоянии западному однополярному миру

03 октября 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Стал известен истинный посыл Путина Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Западе расшифровали посыл президента России Владимира Путина, как путь к противостоянию западному однополярному миру. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — сказано в материале. Стремление России состоит в том, чтобы кардинальным образом пересмотреть действующее мировое устройство. По мнению авторов материала, обращение является логической кульминацией антизападной риторики, начатой президентом России в его речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Поводом стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

На Западе расшифровали посыл президента России Владимира Путина, как путь к противостоянию западному однополярному миру. Об этом сообщает американский журнал The National Interest. «Посыл Путина однозначен: Россия сражается за свержение того, что она считает замкнутым и деспотичным миропорядком, возглавляемым Западом», — сказано в материале. Стремление России состоит в том, чтобы кардинальным образом пересмотреть действующее мировое устройство. По мнению авторов материала, обращение является логической кульминацией антизападной риторики, начатой президентом России в его речи на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Поводом стало подписание международных меморандумов о присоединении к территории России Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.