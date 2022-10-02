Под окнами челябинской многоэтажки нашли тело 19-летней девушки

03 октября 2022 в 10:16 Размер текста - 17 +

Ведется расследование обстоятельств гибели девушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске в ночь на 2 октября под окнами дома по улице Двинской нашли тело 19-летней девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Девушка 2003 года рождения найдена под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе СКР по региону получить комментарий не удалось. В июне на этой же улице произошел подобный случай. Тогда ребенок выпал с общего балкона. Он пролетел восемь этажей. Его забрала скорая, однако спасти жизнь ребенку не удалось.

В Челябинске в ночь на 2 октября под окнами дома по улице Двинской нашли тело 19-летней девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Девушка 2003 года рождения найдена под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе СКР по региону получить комментарий не удалось. В июне на этой же улице произошел подобный случай. Тогда ребенок выпал с общего балкона. Он пролетел восемь этажей. Его забрала скорая, однако спасти жизнь ребенку не удалось.