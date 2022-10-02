Под окнами челябинской многоэтажки нашли тело 19-летней девушки

Ведется расследование обстоятельств гибели девушки
В Челябинске в ночь на 2 октября под окнами дома по улице Двинской нашли тело 19-летней девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.
«Девушка 2003 года рождения найдена под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе СКР по региону получить комментарий не удалось.
В июне на этой же улице произошел подобный случай. Тогда ребенок выпал с общего балкона. Он пролетел восемь этажей. Его забрала скорая, однако спасти жизнь ребенку не удалось.
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