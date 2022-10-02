02 октября 2022
01 октября 2022

Под окнами челябинской многоэтажки нашли тело 19-летней девушки

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи
Ведется расследование обстоятельств гибели девушки Фото:

В Челябинске в ночь на 2 октября под окнами дома по улице Двинской нашли тело 19-летней девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Девушка 2003 года рождения найдена под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе СКР по региону получить комментарий не удалось.

В июне на этой же улице произошел подобный случай. Тогда ребенок выпал с общего балкона. Он пролетел восемь этажей. Его забрала скорая, однако спасти жизнь ребенку не удалось.

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В Челябинске в ночь на 2 октября под окнами дома по улице Двинской нашли тело 19-летней девушки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах. «Девушка 2003 года рождения найдена под окнами многоэтажного дома в Калининском районе Челябинска», — сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах. В пресс-службе СКР по региону получить комментарий не удалось. В июне на этой же улице произошел подобный случай. Тогда ребенок выпал с общего балкона. Он пролетел восемь этажей. Его забрала скорая, однако спасти жизнь ребенку не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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