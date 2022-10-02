Махонин поставил задачу пермякам после референдума

Губернатор Махонин о референдумах на Украине: «Это эпохальное событие»

03 октября 2022 в 10:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин своими глазами видел реакцию делегации Херсона и Запорожья Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал состоявшиеся референдумы по самоопределению освобожденных территорий Украины. Он отметил, что это эпохальное событие. И задача жителей Прикамья — сплотиться вокруг этих решений. Видеоинтервью Махонина опубликовано в telegram-канале «Компрос», который связан с администрацией губернатора. «Мне посчастливилось вчера сидеть прямо с делегациями Херсонской, Запорожской областей. Я видел реакцию этих людей, видел, что люди действительно надеются и верят в Россию как в государство, которое защитит их. А наша с вами задача, как жителей Пермского края, как жителей всей нашей большой страны, сплотиться вокруг этих решений и обеспечить безопасность людей», — отметил Махонин. Он рассказал также, что в мае 2014 года был в Крыму. И там тоже своими глазами видел, как люди встречали объединение с Россией. И потому ему было странно видеть мнения, что крымчан якобы заставили. «Это, конечно, полная чушь. И сейчас на референдуме люди тоже высказались в пользу того чтобы дальше жить и развиваться вместе с Российской Федерацией», — заявил Дмитрий Махонин. Референдумы по самоопределению жителей Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября. Большинством голосов было принято решение о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин прокомментировал состоявшиеся референдумы по самоопределению освобожденных территорий Украины. Он отметил, что это эпохальное событие. И задача жителей Прикамья — сплотиться вокруг этих решений. Видеоинтервью Махонина опубликовано в telegram-канале «Компрос», который связан с администрацией губернатора. «Мне посчастливилось вчера сидеть прямо с делегациями Херсонской, Запорожской областей. Я видел реакцию этих людей, видел, что люди действительно надеются и верят в Россию как в государство, которое защитит их. А наша с вами задача, как жителей Пермского края, как жителей всей нашей большой страны, сплотиться вокруг этих решений и обеспечить безопасность людей», — отметил Махонин. Он рассказал также, что в мае 2014 года был в Крыму. И там тоже своими глазами видел, как люди встречали объединение с Россией. И потому ему было странно видеть мнения, что крымчан якобы заставили. «Это, конечно, полная чушь. И сейчас на референдуме люди тоже высказались в пользу того чтобы дальше жить и развиваться вместе с Российской Федерацией», — заявил Дмитрий Махонин. Референдумы по самоопределению жителей Луганской и Донецкой республик, а также Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября. Большинством голосов было принято решение о присоединении к России. 30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии этих территорий.