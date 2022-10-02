02 октября 2022
01 октября 2022
30 сентября 2022

В ЯНАО подросток погиб, пытаясь спасти тонущую девушку

Юноша и девушка утонули в ямальском селе, провалившись под лед
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, лед
Молодые люди погибли, провалившись под лед Фото:

В селе Самбург Пуровского района ЯНАО в местном водоеме утонули юноша и девушка. По информации следственных органов, девушка провалилась под лед, а юноша пытался ее спасти.

«1 октября в водоеме на территории Самбурга обнаружены тела 18-летней девушки и 16-летнего парня. Установлено, что ночью девушка вышла на тонкий лед и упала в воду. Юноша пытался ее спасти и тоже оказался в воде. Оба не смогли выбраться на берег», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по ЯНАО.

По предварительным данным ведомства, утонувшая девушка якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Ранее URA.RU рассказывало о двух детях, которые утонули в Ямальском районе ЯНАО. Брат и сестра не умели плавать, их тела нашли в водоеме рядом со стойбищем оленеводов.

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В селе Самбург Пуровского района ЯНАО в местном водоеме утонули юноша и девушка. По информации следственных органов, девушка провалилась под лед, а юноша пытался ее спасти. «1 октября в водоеме на территории Самбурга обнаружены тела 18-летней девушки и 16-летнего парня. Установлено, что ночью девушка вышла на тонкий лед и упала в воду. Юноша пытался ее спасти и тоже оказался в воде. Оба не смогли выбраться на берег», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по ЯНАО. По предварительным данным ведомства, утонувшая девушка якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту гибели людей проводится доследственная проверка. Ранее URA.RU рассказывало о двух детях, которые утонули в Ямальском районе ЯНАО. Брат и сестра не умели плавать, их тела нашли в водоеме рядом со стойбищем оленеводов.
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