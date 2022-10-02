В ЯНАО подросток погиб, пытаясь спасти тонущую девушку

Юноша и девушка утонули в ямальском селе, провалившись под лед

Молодые люди погибли, провалившись под лед Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Самбург Пуровского района ЯНАО в местном водоеме утонули юноша и девушка. По информации следственных органов, девушка провалилась под лед, а юноша пытался ее спасти.

«1 октября в водоеме на территории Самбурга обнаружены тела 18-летней девушки и 16-летнего парня. Установлено, что ночью девушка вышла на тонкий лед и упала в воду. Юноша пытался ее спасти и тоже оказался в воде. Оба не смогли выбраться на берег», — сообщает «МК Ямал» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по ЯНАО.

По предварительным данным ведомства, утонувшая девушка якобы находилась в состоянии алкогольного опьянения. По факту гибели людей проводится доследственная проверка.

Ранее URA.RU рассказывало о двух детях, которые утонули в Ямальском районе ЯНАО. Брат и сестра не умели плавать, их тела нашли в водоеме рядом со стойбищем оленеводов.