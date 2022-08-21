21 августа 2022
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Двое детей погибли в ЯНАО во время купания в озере

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, озеро, водоем
Погибшим детям было 9 и 11 лет Фото:

В Ямальском районе ЯНАО в водоеме утонули двое несовершеннолетних. По информации пресс-службы окружного СУ СКР, погибшим детям было 9 и 11 лет.

«Вечером,18 августа 2022, года в Сеяхинской тундре Ямальского района утонули 9-летний мальчик и 11-летняя девочка, проживающие с родителями в оленеводческом стойбище. По предварительным данным следствия малолетние, не обладая навыками купания, утонули в озере, расположенном неподалеку от стойбища. Тела детей извлекли из водоема их отец и местные жители», — говорится в сообщении.

Там добавили, что следователи организовали доследственную проверку. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в тундре Тазовского района в одном из водоемов утонули две несовершеннолетние девочки. По предварительным данным следствия, девочки совместно со своими несовершеннолетними подругами без присмотра взрослых отправились искупаться в реке Марета-Яха, протекающей в 500 метрах от их стойбища.

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В Ямальском районе ЯНАО в водоеме утонули двое несовершеннолетних. По информации пресс-службы окружного СУ СКР, погибшим детям было 9 и 11 лет. «Вечером,18 августа 2022, года в Сеяхинской тундре Ямальского района утонули 9-летний мальчик и 11-летняя девочка, проживающие с родителями в оленеводческом стойбище. По предварительным данным следствия малолетние, не обладая навыками купания, утонули в озере, расположенном неподалеку от стойбища. Тела детей извлекли из водоема их отец и местные жители», — говорится в сообщении. Там добавили, что следователи организовали доследственную проверку. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее сообщалось, что в тундре Тазовского района в одном из водоемов утонули две несовершеннолетние девочки. По предварительным данным следствия, девочки совместно со своими несовершеннолетними подругами без присмотра взрослых отправились искупаться в реке Марета-Яха, протекающей в 500 метрах от их стойбища.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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