Двое детей погибли в ЯНАО во время купания в озере

Погибшим детям было 9 и 11 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ямальском районе ЯНАО в водоеме утонули двое несовершеннолетних. По информации пресс-службы окружного СУ СКР, погибшим детям было 9 и 11 лет.

«Вечером,18 августа 2022, года в Сеяхинской тундре Ямальского района утонули 9-летний мальчик и 11-летняя девочка, проживающие с родителями в оленеводческом стойбище. По предварительным данным следствия малолетние, не обладая навыками купания, утонули в озере, расположенном неподалеку от стойбища. Тела детей извлекли из водоема их отец и местные жители», — говорится в сообщении.

Там добавили, что следователи организовали доследственную проверку. На данный момент устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в тундре Тазовского района в одном из водоемов утонули две несовершеннолетние девочки. По предварительным данным следствия, девочки совместно со своими несовершеннолетними подругами без присмотра взрослых отправились искупаться в реке Марета-Яха, протекающей в 500 метрах от их стойбища.