02 октября 2022
01 октября 2022

Дело экс-главы челябинского района вернули из суда прокурору

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание с главами муниципалитетов. Челябинск., чистяков виктор
В обвинительном заключении были найдены нарушения Фото:

Дело экс-главы Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, вернули в прокуратуру. Как сообщается в базе данных суда, обвинительное заключение составлено с нарушениями.

«Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в базе данных суда.

Решение приняли в ходе предварительного слушания. С середины августа слушание дела переносили несколько раз.

Бывшего главу задержали в феврале этого года. На него завели уголовное дело по материалам ревизии, проведенной Контрольно-счетной палатой региона. По версии следствия, Чистяков в 2018 году получил крупную взятку от одного из предприятий.

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Дело экс-главы Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, вернули в прокуратуру. Как сообщается в базе данных суда, обвинительное заключение составлено с нарушениями. «Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в базе данных суда. Решение приняли в ходе предварительного слушания. С середины августа слушание дела переносили несколько раз. Бывшего главу задержали в феврале этого года. На него завели уголовное дело по материалам ревизии, проведенной Контрольно-счетной палатой региона. По версии следствия, Чистяков в 2018 году получил крупную взятку от одного из предприятий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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