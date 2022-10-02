Дело экс-главы челябинского района вернули из суда прокурору

В обвинительном заключении были найдены нарушения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело экс-главы Ашинского района Челябинской области Виктора Чистякова, которого обвиняют в получении взятки в крупном размере, вернули в прокуратуру. Как сообщается в базе данных суда, обвинительное заключение составлено с нарушениями.

«Дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Обвинительное заключение (обвинительный акт) составлены с нарушением Уголовно-процессуального кодекса», — говорится в базе данных суда.

Решение приняли в ходе предварительного слушания. С середины августа слушание дела переносили несколько раз.

Бывшего главу задержали в феврале этого года. На него завели уголовное дело по материалам ревизии, проведенной Контрольно-счетной палатой региона. По версии следствия, Чистяков в 2018 году получил крупную взятку от одного из предприятий.