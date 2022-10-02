В Екатеринбурге мужчина с ножом напал на девушку

Оперативники задержали 35-летнего мужчину, напавшего на девушку с ножом Фото: Вениамин Фарготов © URA.RU

В Екатеринбурге ранее судимый житель Эльмаша 30 сентября отобрал у девушки телефон, угрожая ей ножом. Как рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, подозреваемого удалось задержать в тот же день.

«Около 8.30 утра на улице Баумана неизвестный мужчина напал на прохожую. Злоумышленник, чтобы подавить сопротивление пострадавшей, достал и направил в ее сторону нож. Пользуясь шоковым состоянием девушки, преступник выхватил у нее из рук телефон и скрылся с места инцидента. В результате своевременных мероприятий его удалось обнаружить в тот же день», — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД.

Оперативники задержали 35-летнего мужчину прямо по месту жительства. Похищенный телефон был изъят в квартире подозреваемого. Силовики завели дело по части 2 статьи 162 УК РФ — «Разбой».

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге заслуженный тренер по боксу Борис Рылеев избил киянкой своего пьяного воспитанника Сергея, которого перепутал с пасынком Игорем. Пострадавшего пришлось госпитализировать.