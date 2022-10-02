С «Курганфармации» требуют полтора миллиона рублей из-за пожара в детском лагере

С «Курганфармации» правительство требует 1,4 млн рублей из-за пожара в детском лагере (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В связи с пожаром в детском лагере «Чайка» правительство Курганской области требует у АО «Курганфармации» возместить убытки в размере почти полутора миллиона рублей. Об этом говорится в открытых судебных данных.

«Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области подал в суд на АО „Курганфармация“ (принадлежит областным властям — прим. ред.). Требование — возместить убытки, причиненные в результате пожара, в размере 1 416 433 руб. 50 коп.», — указано в документе. Судебное разбирательство запланировано на 4 октября.

В пресс-службе правительства URA.RU сообщили, что в марте 2022 года загорелся дом сторожа №2, находящийся на территории оздоровительного лагеря «Чайка» в поселке Искра Звериноголовского округа. Лагерь находится в пользовании «Курганфармации», при этом данная недвижимость является государственной собственностью Курганской области. «Размер убытков был рассчитан в соответствии с отчетом об определении рыночной стоимости размера убытков уничтоженного в результате пожара арендованного имущества с учетом расходов по расчистке территории здания дома сторожа №2», — говорится в сообщении.

В ответ на телефонный звонок корреспондента URA.RU в «Курганфармации» попросили направить официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

До этого URA.RU сообщало, что в мае 2022 года второй раз выставили на продажу имущество детского оздоровительного лагеря «Орленок» в селе Кетово, поскольку в прошлом аукционе никто не захотел участвовать. На продажу выставлялись здания спального корпуса, овощехранилище, столовая, склад и котельная. Владельцем имущества является АО «Курганфармация».