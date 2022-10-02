Мэр Кургана перечислила причины отсутствия тепла в домах

В Кургане не во всех домах включили отопление из-за того, что оно поступают по графику. Об этом 3 октября в своем telegram-канале написала мэр Кургана Елена Ситникова.
«На сегодняшний день к нам поступает немало обращений по запуску тепла в жилые дома. Хочу обратить внимание наших горожан, что запуск тепла — это процесс не одномоментный. Подключение жилищного фонда ведется поэтапно по графику», — написала Ситникова.
По ее словам, сначала тепло поступает в здания Заозерного, потом в Энергетики и Северный, дальше — в центральную часть города, Советский и Октябрьский районы. Она отметила, что процесс подключения к теплу технологически непростой и занимает несколько дней. После заполнения систем специально подготовленной водой требуется время, что выровнять давление в системе. Управляющим компаниям поручили регулировать внутридомовые системы не только в рабочие, но и в выходные дни, и оперативно реагировать на обращения граждан. Ситникова добавила, что в ее доме также еще не включили отопление. Она попросила горожан с пониманием отнестись к процессу запуска отопления.
2 октября в Кургане отопление было подано в 785 многоквартирных домов. Из-за низких температур отопительный сезон в Кургане начался досрочно.
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