В Екатеринбурге вооруженный мужчина ворвался в ресторан во время детского праздника

03 октября 2022 в 13:22 Размер текста - 17 +

Неадекватный мужчина ворвался в «Свою компанию» и начал стрелять Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге в районе Уралмаш неизвестный мужчина ворвался в ресторан «Своя компания» и открыл огонь. В этот момент в заведении находились взрослые и дети. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. «Гражданин задержан. Полиция проводит проверку по факту инцидента», — сообщил URA.RU Евгений Крюков. Согласно словам очевидцев, 2 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в ресторан. «Еле держался на ногах. Он ворвался в ресторан „Своя компания“, начал стрелять. Его помогли задержать посетители», — сообщила екатеринбурженка. Полиция просит очевидцев происшествия обратиться в органы внутренних дел по телефону 356-42-15 или 102 (02). Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге пьяный дебошир открыл стрельбу на детской площадке. Он ранил другого мужчину. Тогда жильцы вызвали полицию.

В Екатеринбурге в районе Уралмаш неизвестный мужчина ворвался в ресторан «Своя компания» и открыл огонь. В этот момент в заведении находились взрослые и дети. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков. «Гражданин задержан. Полиция проводит проверку по факту инцидента», — сообщил URA.RU Евгений Крюков. Согласно словам очевидцев, 2 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в ресторан. «Еле держался на ногах. Он ворвался в ресторан „Своя компания“, начал стрелять. Его помогли задержать посетители», — сообщила екатеринбурженка. Полиция просит очевидцев происшествия обратиться в органы внутренних дел по телефону 356-42-15 или 102 (02). Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге пьяный дебошир открыл стрельбу на детской площадке. Он ранил другого мужчину. Тогда жильцы вызвали полицию.