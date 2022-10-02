В Екатеринбурге вооруженный мужчина ворвался в ресторан во время детского праздника

В Екатеринбурге в районе Уралмаш неизвестный мужчина ворвался в ресторан «Своя компания» и открыл огонь. В этот момент в заведении находились взрослые и дети. Информацию об этом корреспонденту URA.RU подтвердил представитель пресс-группы УМВД по Екатеринбургу Евгений Крюков.
«Гражданин задержан. Полиция проводит проверку по факту инцидента», — сообщил URA.RU Евгений Крюков.
Согласно словам очевидцев, 2 октября мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в ресторан. «Еле держался на ногах. Он ворвался в ресторан „Своя компания“, начал стрелять. Его помогли задержать посетители», — сообщила екатеринбурженка.
Полиция просит очевидцев происшествия обратиться в органы внутренних дел по телефону 356-42-15 или 102 (02). Ранее агентство сообщало, что в Екатеринбурге пьяный дебошир открыл стрельбу на детской площадке. Он ранил другого мужчину. Тогда жильцы вызвали полицию.
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