В Екатеринбурге пьяный дебошир ранил мужчину, выстрелив из пистолета. Видео

24 сентября 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Пьяный мужчина открыл стрельбу во дворе дома на улице Бисертской (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета во дворе дома на улице Бисертской. Жильцы дома сообщили, что дебошир ранил 38-летнего мужчину. «Пьяный мужчина несколько раз выстрелил во дворе дома на Бисертской. После первых выстрелов все побежали к месту стрельбы, а потом бегом ринулись оттуда. Он ранил другого мужчину», — пишет Е1.RU со ссылкой на жителей. В тот момент на детской площадке находились родители с детьми. Взрослые быстро увели всех детей домой. Мужчина, выстрелив несколько раз, разгуливал с пистолетом по двору. Товарищи пытались успокоить его. Но он не успокаивался и кричал, что достанет автомат. Тогда жильцы вызвали полицию. В ведомстве рассказали, что стрелок ранил другого мужчину. У него поверхностная травма уха. «Сотрудниками полиции задержан 46-летний местный житель, имевший признаки сильного алкогольного опьянения. У мужчины изъят зарегистрированный травматический пистолет. Нарушитель общественного порядка доставлен в территориальный ОВД, где в отношении его составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», — цитирует Е1.RU ведомство. Ранее URA.RU писало о конфликте в поселке Совхозный, где мужчина 21 августа расстрелял знакомых в гараже. Однако, по словам местных жителей, конфликт спровоцировала девушка, которая первая открыла огонь.

В Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета во дворе дома на улице Бисертской. Жильцы дома сообщили, что дебошир ранил 38-летнего мужчину. «Пьяный мужчина несколько раз выстрелил во дворе дома на Бисертской. После первых выстрелов все побежали к месту стрельбы, а потом бегом ринулись оттуда. Он ранил другого мужчину», — пишет Е1.RU со ссылкой на жителей. В тот момент на детской площадке находились родители с детьми. Взрослые быстро увели всех детей домой. Мужчина, выстрелив несколько раз, разгуливал с пистолетом по двору. Товарищи пытались успокоить его. Но он не успокаивался и кричал, что достанет автомат. Тогда жильцы вызвали полицию. В ведомстве рассказали, что стрелок ранил другого мужчину. У него поверхностная травма уха. «Сотрудниками полиции задержан 46-летний местный житель, имевший признаки сильного алкогольного опьянения. У мужчины изъят зарегистрированный травматический пистолет. Нарушитель общественного порядка доставлен в территориальный ОВД, где в отношении его составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», — цитирует Е1.RU ведомство. Ранее URA.RU писало о конфликте в поселке Совхозный, где мужчина 21 августа расстрелял знакомых в гараже. Однако, по словам местных жителей, конфликт спровоцировала девушка, которая первая открыла огонь.