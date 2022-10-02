02 октября 2022
01 октября 2022

Девять мобилизованных из ХМАО возвращаются домой после вмешательства омбудсмена

© Служба новостей «URA.RU»
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Возвращение ошибочно мобилизованных. Тюмень , мобилизация, мобилизованные
В ХМАО возвращаются первые ошибочно мобилизованные Фото:
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Мобилизация в России

Девять мобилизованных югорчан, у которых есть проблемы со здоровьем, в том числе стрелок с дефектами зрения, отправились домой из учебного центра в Омске после обращения к уполномоченному по правам человека. Об этом журналисту URA.RU сообщила омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова.

«Девять обратившихся в аппарат уполномоченного по правам человека югорчан, которые жаловались на нарушения в ходе мобилизации, были отправлены обратно в ХМАО из Омска 3 октября. Все обращения были связаны с проблемами здоровья и медицинским освидетельствованием заявителей», — рассказала Стребкова журналисту агентства по телефону.

Возвращенные в ХМАО заявители будут направлены на медкомиссию, по итогам которой будет решаться вопрос об отсрочке. В числе возвращенных есть двое молодых людей с дефектами зрения, мобилизованных в качестве стрелков. «Их отправят проходить военно-врачебную комиссию», — добавила Стребкова.

Ранее URA.RU писало о мобилизации стрелка с плохим зрением. Он обратился к уполномоченному по правам человека Наталье Стребковой с вопросом правомерности отправки на фронт.

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Девять мобилизованных югорчан, у которых есть проблемы со здоровьем, в том числе стрелок с дефектами зрения, отправились домой из учебного центра в Омске после обращения к уполномоченному по правам человека. Об этом журналисту URA.RU сообщила омбудсмен ХМАО Наталья Стребкова. «Девять обратившихся в аппарат уполномоченного по правам человека югорчан, которые жаловались на нарушения в ходе мобилизации, были отправлены обратно в ХМАО из Омска 3 октября. Все обращения были связаны с проблемами здоровья и медицинским освидетельствованием заявителей», — рассказала Стребкова журналисту агентства по телефону. Возвращенные в ХМАО заявители будут направлены на медкомиссию, по итогам которой будет решаться вопрос об отсрочке. В числе возвращенных есть двое молодых людей с дефектами зрения, мобилизованных в качестве стрелков. «Их отправят проходить военно-врачебную комиссию», — добавила Стребкова. Ранее URA.RU писало о мобилизации стрелка с плохим зрением. Он обратился к уполномоченному по правам человека Наталье Стребковой с вопросом правомерности отправки на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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