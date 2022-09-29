В ХМАО мобилизованного стрелка с дефектом зрения отправили на врачебное обследование

В Нижневартовске мобилизовали стрелка с близорукостью Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованного стрелка из Нижневартовска (ХМАО) с дефектом зрения после обращения к омбудсмену направят на военно-врачебную экспертизу. Об журналисту URA.RU рассказала по телефону уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова.

«Ко мне поступила жалоба от жителя Нижневартовска, который рассказал, что его мобилизовали со степенью близорукости -6,0 в качестве стрелка. Заявитель будет направлен на военно-врачебную экспертизу. На основании ее результатов будет решаться вопрос о правомочности мобилизации», — прокомментировала Стребкова.

Близорукого стрелка уже отправили из мобилизационного пункта в Нижневартовске в военную часть, в числе других военнослужащих. Таких случаев, по словам Стребковой, всего два на весь округ. Второго обратившегося также ждет экспертиза. «Обе жалобы находятся на моем личном контроле, но решение в каждом случае будет индивидуальным. В случае, если мобилизация была проведена с нарушениями, призванные вернутся домой», — подчеркнула Стребкова.

Ранее URA.RU рассказало о нарушениях, которые, по словам представителей ОНФ, они выявили в ходе проведения частичной мобилизации в военкоматах ХМАО. Руководитель регионального исполкома ОНФ Виктор Снисаренко сообщил о мобилизации многодетного отца, чья жена беременна четвертым ребенком, а также больного онкологическим заболеванием и ряде других подобных случаев.