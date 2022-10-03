Невролог Царева: недосып ведет к ожирению

04 октября 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Во время сна вырабатывается гормон роста, способный расщеплять жиры, отметила Елена Царева Фото: Александр Елизаров © URA.RU Хронический недостып может стать причиной ожирения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева. «Если человек не высыпается, организм запускает ряд стрессовых реакций, которые влияют на соотношение гормонов грелин и лептин. Они как раз регулируют чувство голода. Поэтому, если мы не выспались, то вечером появится желание съесть что-нибудь калорийное, вредное, сладкое, мучное, жирное. Тем более, гормон роста, который вырабатывается во сне, помогает расщеплять жир в энергию. Если сна недостаточно, то и расщепления этого будет недостаточно. И это тоже способствует набору веса. Поэтому товарищи, которые плохо спят, чаще имеют лишний вес, склонны к сахарному диабету и прочим метаболическим нарушениям. Но это можно отнести скорее к долгосрочным последствиям», — объяснила Елена Царева. При этом, по словам невролога, негативно на фигуре недостаток сна сказывается вне зависимости от пола и возраста. «Мужчины и женщины, дети и взрослые схожим образом реагируют на недостаток сна в плане веса. Но, думаю, что женщины даже больше склонны, исходя из той мысли, что у мужчин уровень тестостерона выше, а он относится к группе жиросжигателей. У женщин он меньше», — подчеркнула Царева. Ранее врач-сомнолог Медицинской академии им. Сеченова Михаил Полуэктов заявил, что читать перед сном вредно. Так как для успешного засыпания вовремя необходимо, чтобы нервная система переключилась в более спокойный режим. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Хронический недостып может стать причиной ожирения. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-сомнолог, невролог Елена Царева. «Если человек не высыпается, организм запускает ряд стрессовых реакций, которые влияют на соотношение гормонов грелин и лептин. Они как раз регулируют чувство голода. Поэтому, если мы не выспались, то вечером появится желание съесть что-нибудь калорийное, вредное, сладкое, мучное, жирное. Тем более, гормон роста, который вырабатывается во сне, помогает расщеплять жир в энергию. Если сна недостаточно, то и расщепления этого будет недостаточно. И это тоже способствует набору веса. Поэтому товарищи, которые плохо спят, чаще имеют лишний вес, склонны к сахарному диабету и прочим метаболическим нарушениям. Но это можно отнести скорее к долгосрочным последствиям», — объяснила Елена Царева. При этом, по словам невролога, негативно на фигуре недостаток сна сказывается вне зависимости от пола и возраста. «Мужчины и женщины, дети и взрослые схожим образом реагируют на недостаток сна в плане веса. Но, думаю, что женщины даже больше склонны, исходя из той мысли, что у мужчин уровень тестостерона выше, а он относится к группе жиросжигателей. У женщин он меньше», — подчеркнула Царева. Ранее врач-сомнолог Медицинской академии им. Сеченова Михаил Полуэктов заявил, что читать перед сном вредно. Так как для успешного засыпания вовремя необходимо, чтобы нервная система переключилась в более спокойный режим.