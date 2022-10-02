В ХМАО «Красный крест» организовал курсы по подготовке жителей к мобилизации

Пройти медицинские курсы сможет любой желающий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Нижневартовске (ХМАО) волонтеры российского «Красного креста» организовали для мобилизованных и всех желающих курсы по тактической медицине. Об этом URA.RU рассказала старший инструктор регионального отделения «Красного креста» Оксана Сергиенко.

«С завтрашнего дня в „Добродоме“ (волонтерский центр — прим. URA.RU) нам предоставили помещение с 19:00 до 21:00. С понедельника по пятницу будут проводиться курсы для военнослужащих и всех желающих именно по тактической медицине. Будем учить, что делать с ранениями, как выполнять сердечно-легочную реанимацию и все что с этим связано», — прокомментировала корреспонденту агентства Сергиенко.

В первую очередь волонтеры ставят цель обучить мужчин, которые собираются отправиться на фронт. Но также отмечают, что среди желающих много женщин. «Группы будут до 20 человек, чтобы каждый смог отработать действия, а не просто посмотреть, как это делается. Чтобы парни понимали, как перевязки делать, как уколы делать», — добавила во время разговора с журналистом агентства волонтер.

Ранее URA.RU рассказывало, что ветеран боевых действий на Кавказе из поселка Пойковский (Нефтеюганский район) организовал тренировки для земляков, которым пришла повестка по мобилизации. Бывший военный предлагает призывникам вспомнить, как обращаться с оружием и провести начальную военную подготовку.

Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на спецоперацию должны призвать около 300 тысяч человек. Специальную военную операцию на территории Украины Россия проводит с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.