Боевой ветеран из ХМАО организовал тренировки для мобилизованных

Ветеран боевых действий на Кавказе Ислам Гогоберидзе из поселка Пойковский (Нефтеюганский район) организовал тренировки для земляков, которым пришла повестка по мобилизации. Бывший военный предлагает призывникам вспомнить, как обращаться с оружием и провести начальную военную подготовку. Об этом URA.RU рассказал сам Гогоберидзе.
«У меня военно-патриотический клуб „Кросс“. Преподаю рукопашный бой, начальную военную подготовку. Многие ребята давно служили, давно оружие в руках не держали. Хочу помочь им, чтобы может оружие пособирали, поразбирали, может вопросы какие у них есть или нужно в форму себя привести. Я служил в разведке на Кавказе с 2003 по 2005, получил ветерана боевых действий, есть опыт, которым могу поделится», — рассказал корреспонденту агентства мужчина.
Ранее URA.RU рассказывало, что в военкомате ХМАО раскрыли сроки обучения мобилизованных жителей региона перед отправкой на СВО. Все зависит от воинской специальности, по которой необходимо пройти курс подготовки.
Владимир Путин объявил начало мобилизации 21 сентября. В помощь российской армии на спецоперацию призовут около 300 тысяч человек. Специальную военную операцию на территории Украины Россия проводит с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.
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