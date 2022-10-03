Собчак подозревают в распространении фейков про культуру

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о том, что ее подозревают в распространении фейков про культуру. Об этом журналистка написала в своем telegram-канале.
«Пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру», — заявила Собчак. На допросе в МВД журналистку спросили, не договорилась ли она с режиссером Виталием Манским и не задавала ли ему заранее заготовленные вопросы, на которые режиссер отвечал подготовленными ответами.
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Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о том, что ее подозревают в распространении фейков про культуру. Об этом журналистка написала в своем telegram-канале. «Пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру», — заявила Собчак. На допросе в МВД журналистку спросили, не договорилась ли она с режиссером Виталием Манским и не задавала ли ему заранее заготовленные вопросы, на которые режиссер отвечал подготовленными ответами. Ранее стало известно, что полиция направила материалы на журналистку Ксению Собчак в Следственный комитет (СК) с просьбой возбудить в отношении нее уголовное дело. Журналистка обвиняется в распространении фейков о государственной власти.