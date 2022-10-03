Собчак подозревают в распространении фейков про культуру

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Пресс-конференция Ксении Собчак в ТАСС. Москва, собчак ксения, портрет
Известная журналистка оказалась под подозрением в распространении фейков Фото:

Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о том, что ее подозревают в распространении фейков про культуру. Об этом журналистка написала в своем telegram-канале.

«Пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру», — заявила Собчак. На допросе в МВД журналистку спросили, не договорилась ли она с режиссером Виталием Манским и не задавала ли ему заранее заготовленные вопросы, на которые режиссер отвечал подготовленными ответами.

Ранее стало известно, что полиция направила материалы на журналистку Ксению Собчак в Следственный комитет (СК) с просьбой возбудить в отношении нее уголовное дело. Журналистка обвиняется в распространении фейков о государственной власти.

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Российская журналистка Ксения Собчак рассказала о том, что ее подозревают в распространении фейков про культуру. Об этом журналистка написала в своем telegram-канале. «Пока мои коллеги ходят под уголовкой за распространение фейков об армии, я, по мнению МВД, распространяю фейки про культуру», — заявила Собчак. На допросе в МВД журналистку спросили, не договорилась ли она с режиссером Виталием Манским и не задавала ли ему заранее заготовленные вопросы, на которые режиссер отвечал подготовленными ответами. Ранее стало известно, что полиция направила материалы на журналистку Ксению Собчак в Следственный комитет (СК) с просьбой возбудить в отношении нее уголовное дело. Журналистка обвиняется в распространении фейков о государственной власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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