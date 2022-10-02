02 октября 2022

Полиция потребовала возбудить уголовное дело против Ксении Собчак

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сбор журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ. Москва, собчак ксения
Полиция направила в СК материалы на Ксению Собчак Фото:

Полиция направила материалы на журналистку Ксению Собчак в Следственный комитет (СК) с просьбой возбудить в отношении нее уголовное дело за распространение фейков о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». Ранее полицией было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета».

Собчак проходила в качестве свидетеля по этому делу, в сентября ее вызывали в Управление по организации дознания МВД России. Тогда, по словам журналистки, клевету в словах Манского увидел режиссер Никита Михалков. Также полиция проверяла Собчак по статье о пропаганде ЛГБТ после обращения одного из ее зрителей. Предполагалось, что причиной могло стать интервью Собчак с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, где обсуждался каминг-аут спортсменки.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Полиция направила материалы на журналистку Ксению Собчак в Следственный комитет (СК) с просьбой возбудить в отношении нее уголовное дело за распространение фейков о государственной власти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По данным агентства, речь идет о фейке «про государственное финансирование фестивалей». Ранее полицией было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении режиссера Виталия Манского, который в интервью Собчак на ее YouTube-канале заявлял о том, что якобы на Московском международном кинофестивале «воруется не меньше 85% бюджета». Собчак проходила в качестве свидетеля по этому делу, в сентября ее вызывали в Управление по организации дознания МВД России. Тогда, по словам журналистки, клевету в словах Манского увидел режиссер Никита Михалков. Также полиция проверяла Собчак по статье о пропаганде ЛГБТ после обращения одного из ее зрителей. Предполагалось, что причиной могло стать интервью Собчак с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной, где обсуждался каминг-аут спортсменки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...