02 октября 2022
01 октября 2022

В Пермском крае вандалы устроили погром на кладбище. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище в посёлке Чистопрудное. Курган, кладбище, последствие пожара, сгоревшее кладбище
Власти Кизела обратились в полицию, чтобы разыскать вандалов, орудовавших на кладбище Фото:

В Кизеле Пермского края вандалы сломали несколько надгробий на городском кладбище. Один из местных жителей, Сергей Митасов, сообщил об увиденном в паблике «Мой город — Кизел». Мужчина уточнил, что увидел разрушенные надгробия, когда реставрировал на кладбище поломанный памятник.

«Они [надгробия] лежали. Я сфотографировал и поднял их. Еще не известно, сколько их было», — сообщил пермяк. На публикацию отреагировали в администрации города. «Администрацией города Кизела направлено письмо в отделение полиции о принятых мерах по устранению актов вандализма на кладбище и выявлению виновных лиц», — сообщается в паблике. Глава города Андрей Родыгин на звонок корреспондента URA.RU не ответил.

Об актах вандализма ранее сообщали жители Березников, где на городском кладбище были срезаны оградки могил. Также вандалы орудовали на Северном кладбище Перми, повредив сотни крестов на памятниках.

Повреждения памятников зафиксировал местный житель Сергей Митасов
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По словам кизеловца, поврежденными оказались надгробия на нескольких могилах
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В Кизеле Пермского края вандалы сломали несколько надгробий на городском кладбище. Один из местных жителей, Сергей Митасов, сообщил об увиденном в паблике «Мой город — Кизел». Мужчина уточнил, что увидел разрушенные надгробия, когда реставрировал на кладбище поломанный памятник. «Они [надгробия] лежали. Я сфотографировал и поднял их. Еще не известно, сколько их было», — сообщил пермяк. На публикацию отреагировали в администрации города. «Администрацией города Кизела направлено письмо в отделение полиции о принятых мерах по устранению актов вандализма на кладбище и выявлению виновных лиц», — сообщается в паблике. Глава города Андрей Родыгин на звонок корреспондента URA.RU не ответил. Об актах вандализма ранее сообщали жители Березников, где на городском кладбище были срезаны оградки могил. Также вандалы орудовали на Северном кладбище Перми, повредив сотни крестов на памятниках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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