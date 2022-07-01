В Кургане начинают ремонт еще одного моста. Два других перекроют

01 июля 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Ремонт моста планируют провести до лета 2023 года Фото: Екатерина Сычкова Представители компании из Екатеринбурга «Сити билдинг» будут ремонтировать мост через реку Тобол по ул. Бурова-Петрова в Кургане. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Поставщик (и), (подрядчик (и), исполнитель (и)): общество с ограниченной ответственностью „Сити билдинг“. Цена контракта: 119 213 609,74 руб.», — указано на сайте В документах, размещенных на сайте указано, что капитальный ремонт моста должны закончить 1 июня 2023 года. Места, которые будут перекрыты согласуют представителями областного УГИБДД. Ранее стало известно, что до лета 2023 года Кировский мост в Кургане отремонтирует челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Ремонтом Некрасовского путепровода в Кургане занимаются представители тюменской компании «Альфа-Строй». Из-за работ Кировский мост с 15 июля закроют почти на год, Некрасовский со 2 июля перекроют почти на два месяца. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Представители компании из Екатеринбурга «Сити билдинг» будут ремонтировать мост через реку Тобол по ул. Бурова-Петрова в Кургане. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Поставщик (и), (подрядчик (и), исполнитель (и)): общество с ограниченной ответственностью „Сити билдинг“. Цена контракта: 119 213 609,74 руб.», — указано на сайте В документах, размещенных на сайте указано, что капитальный ремонт моста должны закончить 1 июня 2023 года. Места, которые будут перекрыты согласуют представителями областного УГИБДД. Ранее стало известно, что до лета 2023 года Кировский мост в Кургане отремонтирует челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Ремонтом Некрасовского путепровода в Кургане занимаются представители тюменской компании «Альфа-Строй». Из-за работ Кировский мост с 15 июля закроют почти на год, Некрасовский со 2 июля перекроют почти на два месяца.