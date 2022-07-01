В Кургане начинают ремонт еще одного моста. Два других перекроют

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Виды города. Селфи. Курган, набережная тобола, город курган, мост бурова-петрова
Ремонт моста планируют провести до лета 2023 года Фото:

Представители компании из Екатеринбурга «Сити билдинг» будут ремонтировать мост через реку Тобол по ул. Бурова-Петрова в Кургане. Данная информация размещена на портале госзакупок.

«Информация о процедуре заключения контракта. Поставщик (и), (подрядчик (и), исполнитель (и)): общество с ограниченной ответственностью „Сити билдинг“. Цена контракта: 119 213 609,74 руб.», — указано на сайте

В документах, размещенных на сайте указано, что капитальный ремонт моста должны закончить 1 июня 2023 года. Места, которые будут перекрыты согласуют представителями областного УГИБДД.

Ранее стало известно, что до лета 2023 года Кировский мост в Кургане отремонтирует челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Ремонтом Некрасовского путепровода в Кургане занимаются представители тюменской компании «Альфа-Строй». Из-за работ Кировский мост с 15 июля закроют почти на год, Некрасовский со 2 июля перекроют почти на два месяца.

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Представители компании из Екатеринбурга «Сити билдинг» будут ремонтировать мост через реку Тобол по ул. Бурова-Петрова в Кургане. Данная информация размещена на портале госзакупок. «Информация о процедуре заключения контракта. Поставщик (и), (подрядчик (и), исполнитель (и)): общество с ограниченной ответственностью „Сити билдинг“. Цена контракта: 119 213 609,74 руб.», — указано на сайте В документах, размещенных на сайте указано, что капитальный ремонт моста должны закончить 1 июня 2023 года. Места, которые будут перекрыты согласуют представителями областного УГИБДД. Ранее стало известно, что до лета 2023 года Кировский мост в Кургане отремонтирует челябинская компания «Урал-Сервис-Групп». Ремонтом Некрасовского путепровода в Кургане занимаются представители тюменской компании «Альфа-Строй». Из-за работ Кировский мост с 15 июля закроют почти на год, Некрасовский со 2 июля перекроют почти на два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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