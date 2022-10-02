В Тобольске медики подготовят жителей к мобилизации и СВО

Тех, кто годен к мобилизации, научат оказывать первую помощь Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Жителей Тобольска приглашают на учебные занятия по оказанию первой помощи и формированию аптечки мобилизованного, которые проведут медики. Информация о мероприятиях опубликована в социальной сети «ВКонтакте».

«Мобилизовать могут каждого! Приглашаем на бесплатное мероприятие по темам: оказание медпомощи, аптечка мобилизованного. Ведущие: Евгений Трифонов (стаж работы в скорой помощи более 13 лет) и Георгий Григорчук», — такой пост опубликован в группе «Мобилизация Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Встречи планируют провести 4 и 7 октября. Также организаторы приглашают к сотрудничеству других медиков и тех, кто имеет боевой опыт и желает поделиться им с участниками занятий.

«В советское время были курсы „Готов к труду и обороне“, нужные знания можно было получить там. Хотим возродить эту практику. Планируем также провести курсы закаливания для тех, кто привык работать в офисах, и при попадании на СВО им грозит сразу же „схватить“ простуду. В целом будущая деятельность будет зависеть от числа желающих посещать такие занятия», — рассказал URA.RU организатор встреч Николай Любас.

Он также отметил, что в настоящее время находится в Тюмени. Приехал, чтобы закупить необходимое для аптечки, которую буду демонстрировать на занятиях. Но товаров в магазинах не нашел. По словам продавцов, все разобрано, новые поступления ожидаются на текущей или следующей неделях.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом страны Владимиром Путиным 21 сентября. После помощь мобилизованным россиянам начали оказывать желающие жители страны: в городах открывают точки сбора гуманитарной помощи.