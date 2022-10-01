Тюменские страйкболисты жертвуют свое снаряжение мобилизованным

Страйкболисты из Тюмени отдают свое снаряжение для тех, кого призвали по частичной мобилизации на специальную военную операцию на Украине. Об этом URA.RU рассказал инструктор и профессиональный стрелок школы First Air Александр Ушаков.
«Всех это сплотило. Теперь все вместе стоим горой друг за друга. Кто едет за линию, тем отдаем снаряжение. Помогаем советом и держим кулачки», — поделился в беседе с URA.RU Ушаков. Он отметил, что подготавливает мобилизованных, рассказывает секреты и моменты, которые помогут им выполнять свои задачи на спецоперации.
«То, что я вижу сейчас, это, конкретно, мужчины, которые идут с гордо поднятой головой. Они не отчаиваются, как пытается кто-то говорить. Они идут и выполняют ту задачу, которая им была поставлена», — добавил Ушаков.
Страйкбол — это военно-тактическая игра, в которой участники устраняют из игры команду противника с применением пластиковых снарядов, выпущенными из макета пневматического оружия. Страйкбольное снаряжение схоже с военной экипировкой, они также используют тактические жилеты, пояса, подсумки, специальные очки, перчатки, кобуры для оружия и так далее.
Ранее URA.RU писало, что президентом России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. В Тюменской области мобилизованным оказывают различную помощь. Например, губернатор Александр Моор отчитался о закупках экипировок для призывников из региона. Кроме того, тюменские жительницы начали вязать теплые вещи для бойцов, попавших под мобилизацию.
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Страйкболисты из Тюмени отдают свое снаряжение для тех, кого призвали по частичной мобилизации на специальную военную операцию на Украине. Об этом URA.RU рассказал инструктор и профессиональный стрелок школы First Air Александр Ушаков. «Всех это сплотило. Теперь все вместе стоим горой друг за друга. Кто едет за линию, тем отдаем снаряжение. Помогаем советом и держим кулачки», — поделился в беседе с URA.RU Ушаков. Он отметил, что подготавливает мобилизованных, рассказывает секреты и моменты, которые помогут им выполнять свои задачи на спецоперации. «То, что я вижу сейчас, это, конкретно, мужчины, которые идут с гордо поднятой головой. Они не отчаиваются, как пытается кто-то говорить. Они идут и выполняют ту задачу, которая им была поставлена», — добавил Ушаков. Страйкбол — это военно-тактическая игра, в которой участники устраняют из игры команду противника с применением пластиковых снарядов, выпущенными из макета пневматического оружия. Страйкбольное снаряжение схоже с военной экипировкой, они также используют тактические жилеты, пояса, подсумки, специальные очки, перчатки, кобуры для оружия и так далее. Ранее URA.RU писало, что президентом России 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. В Тюменской области мобилизованным оказывают различную помощь. Например, губернатор Александр Моор отчитался о закупках экипировок для призывников из региона. Кроме того, тюменские жительницы начали вязать теплые вещи для бойцов, попавших под мобилизацию.