Дочь сенатора Исакова назвала абьюзерами обоих родителей в разговоре с Собчак

03 октября 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Диана Исакова сказала, что порадовалась новой семье отца Фото: аккаунт Эдуарда Исакова во «ВКонтакте» Дочь югорского сенатора Эдуарда Исакова — Диана Исакова, которую отец назвал предателем из-за осуждения российской спецоперации на Украине, в интервью Ксении Собчак назвала обоих своих родителей абьюзерами, лишенными эмпатии. Об этом URA.RU узнало из видео, опубликованного на youtube-канале «Осторожно: Собчак». «Мои родители лишены этого (эмпатии-прим. URA.RU) и я сама переняла это. У моих мамы и папы были разрушительные отношения. То есть они таких два абьюзера вместе. Это война прям», — сказала Исакова.



Диана Исакова также заявила Собчак, что слова о предательстве от отца-сенатора, которые он высказал на широкую аудиторию в социальных сетях, не стали для нее новостью, поскольку он уже прежде высказал дочерии свою оценку ее политическим взглядам. Скандал вокруг Исаковой разразился после публикации ее интервью западной прессе. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.

Дочь югорского сенатора Эдуарда Исакова — Диана Исакова, которую отец назвал предателем из-за осуждения российской спецоперации на Украине, в интервью Ксении Собчак назвала обоих своих родителей абьюзерами, лишенными эмпатии. Об этом URA.RU узнало из видео, опубликованного на youtube-канале «Осторожно: Собчак». «Мои родители лишены этого (эмпатии-прим. URA.RU) и я сама переняла это. У моих мамы и папы были разрушительные отношения. То есть они таких два абьюзера вместе. Это война прям», — сказала Исакова. Диана Исакова также заявила Собчак, что слова о предательстве от отца-сенатора, которые он высказал на широкую аудиторию в социальных сетях, не стали для нее новостью, поскольку он уже прежде высказал дочерии свою оценку ее политическим взглядам. Скандал вокруг Исаковой разразился после публикации ее интервью западной прессе. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.