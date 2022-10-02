Дочь сенатора Исакова поделились с Собчак переживаниями из-за скандала с отцом

03 октября 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Диана Исакова сейчас находится в Грузии Фото: аккаунт Дианы Исаковой в социальной сети «ВКонтакте» Дочь сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова — Диана Исакова заявила, что ждала осуждения от своего отца после того, как публично раскритиковала спецоперацию на Украине. Об этом она рассказала Ксении Собчак в интервью, которое опубликовано на youtube-канале «Осторожно: Собчак». «Я ничего нового не почувствовала и удивилась бы, если бы было как-то по другому. И я не плакала, потому что я с этим жила всегда. Я прожила уже эту боль. И спустя четыре месяца (впервые сенатор Исаков осудил ее после участия в незаконной акции в Сочи — прим. URA.RU) он мне сказал, что ты мне больше не дочь», — поделилась Исакова.



Скандал вокруг дочери сенатора разразился после публикации ее интервью западной прессе. Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал в своем telegram-канале. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.

Дочь сенатора от ХМАО Эдуарда Исакова — Диана Исакова заявила, что ждала осуждения от своего отца после того, как публично раскритиковала спецоперацию на Украине. Об этом она рассказала Ксении Собчак в интервью, которое опубликовано на youtube-канале «Осторожно: Собчак». «Я ничего нового не почувствовала и удивилась бы, если бы было как-то по другому. И я не плакала, потому что я с этим жила всегда. Я прожила уже эту боль. И спустя четыре месяца (впервые сенатор Исаков осудил ее после участия в незаконной акции в Сочи — прим. URA.RU) он мне сказал, что ты мне больше не дочь», — поделилась Исакова. Скандал вокруг дочери сенатора разразился после публикации ее интервью западной прессе. Эдуард Исаков назвал свою дочь от первого брака Диану Исакову предателем за осуждение российской спецоперации на Украине. Такое заявление он сделал в своем telegram-канале. Специальную военную операцию президент РФ Владимир Путин вынужден был начать 24 февраля. Цель спецоперации — избавить жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и национальных формирований Украины.