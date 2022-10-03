Свердловчане запустили бесплатный курс военной подготовки: «Не стонать надо, а Родину защищать!»

В Асбесте горожан бесплатно научат обращаться с оружием и оказывать первую медпомощь

04 октября 2022 в 08:55 Размер текста - 17 +

В Асбесте движение «Сильный город» бесплатно научит горожан обращаться с оружием и оказывать первую медпомощь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Асбесте (Свердловская область) движение «Сильный город» запустило бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих. Об этом URA.RU сообщил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Илья Потанин. «Подняли тему о бесплатной добровольной военной подготовке. По сарафанному радио идея разошлась, желающих оказалось много. Уже сейчас под сотню. Будем тренировать навык обращения с оружием, оказание первой медпомощи. В программе — занятия по военной тактике, работе со связью, топографическими картами. Заодно, все желающие смогут и „физуху“ в зале подтянуть», — рассказал Потанин. По его словам, движение «Сильный город» объединяет спортсменов и членов патриотических клубов. Это местное отделение «Молодой Гвардии», военно-патриотический клуб «Дивизия» и клуб «Мастерская спорта К4». «Среди нас нет тех, кто в интернете сопли на кулак наматывает или расшатывает ситуацию, устраивая баталии, или даже тех, кто позорно драпает в Казахстан, Грузию и другие соседние страны. Среди нас люди, которые готовы, если Родина позовет, пойти защищать страну», — подытожил Потанин. Курс начинается во вторник, 4 октября. Старт в 19:00 по адресу ул. Ладыженского 7 (клуб «Мастерская спорта К4»). Записаться на участие можно в группе в Telegram или в сообществе во «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Свердловские общественники призывают с первого класса ввести в школах военную подготовку. С такой инициативой глава отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России) в Свердловской области Владимир Мезенцев обратился к полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Асбесте (Свердловская область) движение «Сильный город» запустило бесплатный курс начальной военной подготовки для всех желающих. Об этом URA.RU сообщил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Илья Потанин. «Подняли тему о бесплатной добровольной военной подготовке. По сарафанному радио идея разошлась, желающих оказалось много. Уже сейчас под сотню. Будем тренировать навык обращения с оружием, оказание первой медпомощи. В программе — занятия по военной тактике, работе со связью, топографическими картами. Заодно, все желающие смогут и „физуху“ в зале подтянуть», — рассказал Потанин. По его словам, движение «Сильный город» объединяет спортсменов и членов патриотических клубов. Это местное отделение «Молодой Гвардии», военно-патриотический клуб «Дивизия» и клуб «Мастерская спорта К4». «Среди нас нет тех, кто в интернете сопли на кулак наматывает или расшатывает ситуацию, устраивая баталии, или даже тех, кто позорно драпает в Казахстан, Грузию и другие соседние страны. Среди нас люди, которые готовы, если Родина позовет, пойти защищать страну», — подытожил Потанин. Курс начинается во вторник, 4 октября. Старт в 19:00 по адресу ул. Ладыженского 7 (клуб «Мастерская спорта К4»). Записаться на участие можно в группе в Telegram или в сообществе во «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что Свердловские общественники призывают с первого класса ввести в школах военную подготовку. С такой инициативой глава отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ России) в Свердловской области Владимир Мезенцев обратился к полпреду президента России в УрФО Владимиру Якушеву.